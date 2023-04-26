В РФ показали, как учат белорусских военных применять тактическое ядерное оружие
Белорусские военные провели на полигоне в России учения по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М"
Об этом сообщают российские СМИ.
Обучение расчетов отдельного ракетного дивизиона вооруженных сил Беларуси, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", проходило на одном из полигонов южного военного округа РФ с 3 по 22 апреля.
"Личный состав расчетов детально изучил вопросы эксплуатации и применения тактических специальных боеприпасов для "Искандер-М" - заявили в минобороны РФ.
- 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, в случае необходимости
- 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Беларусь получила от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" , способные использовать ядерный заряд.
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