Об этом сообщают российские СМИ.

Обучение расчетов отдельного ракетного дивизиона вооруженных сил Беларуси, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", проходило на одном из полигонов южного военного округа РФ с 3 по 22 апреля.

"Личный состав расчетов детально изучил вопросы эксплуатации и применения тактических специальных боеприпасов для "Искандер-М" - заявили в минобороны РФ.