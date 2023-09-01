В РФ подтвердили дату встречи Путина и Эрдогана

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление спикера кремля Дмитрия Пескова.

"Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи. Это будет середина дня", – сказал Песков.

Сообщается, что Эрдоган будет настаивать на возобновлении Черноморской зерновой инициативы.

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Эта встреча станет редким визитом лидера НАТО в Россию во время полномасштабной войны в Украине.

Анкара пока не подтвердила дату встречи.

Что известно о встречах Эрдогана и Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире телеканала "Еспресо" высказался, что результатом встречи Эрдогана и Путина может стать возвращение РФ к зерновому соглашению.

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерно без Украины.

20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь расторжение зернового соглашения может привести к глобальным последствиям, сейчас цена на зерно в мире уже поднялась на 15%.

29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.

31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ, обсудив зерновое соглашение и мир в Украине.