В РФ под переговорами понимают капитуляцию Украины, – дипломат Чалый
Дипломат Валерий Чалый убежден, что в Российской Федерации не готовы к конструктивным переговорам с Украиной
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Тактика Кремля вполне понятна. Они под переговорами подразумевают лишь капитуляцию Украины с согласованием потери части территорий. Это не просто наглость с их стороны, но и странная негибкость. Поскольку они, похоже, еще не нашли правильных механизмов, как объяснить поражение внутри страны. Их поражение сегодня очевидно" - объяснил Чалый.
Дипломат отметил, что высшему политическому руководству РФ следует готовиться к суду в Гааге
"Лавров давно уже не дипломат, он пропагандист. Поэтому пусть собирает чемоданы и готовится в Гаагу, а не распространяет ложь режима. Он человек, совершавший военные преступления. Поэтому не следует обращать внимание и серьезно разбирать его заявления", - добавил он.
- 18 января глава российского МИД Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и его плане мирного урегулирования войны РФ в Украине "не может быть и речи"
- 19 января на экономическом форуме в Давосе президент Украины заявил, что в настоящее время нет представителей РФ, с которыми можно было бы вести переговоры. Он также отметил, что не уверен, жив ли Владимир Путин вообще.
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