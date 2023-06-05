Об этом сообщают российские СМИ.

"Обращение" Путина прозвучало по меньшей мере в трех областях – Ростовской, Воронежской и Белгородской. В нем речь шла о "общей мобилизации" и введении военного положения в приграничных регионах России.

"Россияне, сограждане, братья и сестры. Сегодня в четыре утра украинские войска вооружены блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор преобладающим силам Кургресс, агрессорам. и в Брянской областях моим указом введено военное положение.Также сегодня подпишу указ об всеобщей мобилизации, потому что для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации", - говорилось в "обращении".

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал обращение Владимира Путина фейком.

"Это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом, но уже контроль восстановлен. Все эти сообщения – это чистый фейк", - сказал Песков.