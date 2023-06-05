Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации

В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации

5 июня, 2023 понедельник
14:50
Война с Россией

В нескольких регионах России хакеры взломали сайты радиостанций и запустили в эфир "обращение" президента РФ Владимира Путина, в котором он заявил о нападении Украины на Курскую, Белгородскую и Брянскую области

Об этом сообщают российские СМИ.

"Обращение" Путина прозвучало по меньшей мере в трех областях – Ростовской, Воронежской и Белгородской. В нем речь шла о "общей мобилизации" и введении военного положения в приграничных регионах России.

"Россияне, сограждане, братья и сестры. Сегодня в четыре утра украинские войска вооружены блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор преобладающим силам Кургресс, агрессорам. и в Брянской областях моим указом введено военное положение.Также сегодня подпишу указ об всеобщей мобилизации, потому что для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации", - говорилось в "обращении".

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал обращение Владимира Путина фейком.

"Это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом, но уже контроль восстановлен. Все эти сообщения – это чистый фейк", - сказал Песков.

  • 4 июня во временно оккупированном Крыму неизвестные взломали российские каналы и запустили ролик о контрнаступлении ВСУ, опубликованном заместителем министра обороны Украины Анной Маляр.
Россия
Владимир Путин
Дмитрий Песков
мобилизация
Белгород
Читайте также:
Еден Азар
3 июня, 2023 суббота
"Реал" расторг контракт со своим самым дорогим игроком в истории
4 июня, 2023 воскресенье
Объявления о контрнаступлении не будет, - Маляр
путін та пригожин
Автор Антин Борковский
4 июня, 2023 воскресенье
Пригожин готовит к поражению в войне тех россиян, которые аплодировали ударам по Рублевке - Пионтковский
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.85
    Покупка 36.85
    Продажа 37.43
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
5 июня
14:33
Эксклюзив
Изоляция России становится ключевой стратегией Запада по отношению к Москве, - Климкин
14:28
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:27
Владислав Трубицын
ВАКС объявил в международный розыск подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Трубицына
14:11
Германия может пересмотреть позицию по поставкам истребителей Украине, - Писториус
14:04
OPINION
О "торте" нашей Победы
14:04
В Еврокомиссии просят компании маркировать весь контент, произведенный искусственным интеллектом
14:02
НБУ опроверг информацию о сборе данных обо всех платежах украинцев
13:42
Из-за заминирования и войны аграрии не могут использовать около 7 млн га земли
13:34
Идею создания спецтрибунала для россиян поддержали 38 стран, - Офис президента
13:29
Атака дронов на Кремль была совершена украинскими агентами с территории РФ, - CNN
13:22
В Херсоне разоблачили коллаборанта, охранявшего российскую застенку для участников движения сопротивления
13:04
РФ переводит политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО в Чонгаре в Херсонской области, – Лубинец
12:57
В Бельгии начали расследование использования переданного Украине оружия на территории РФ
12:52
Определились пять представителей Украины в еврокубках в сезоне 2023/24
12:50
Обновлено
Враг атаковал из авиации Берислав на Херсонщине: ранены два человека, повреждены предприятие и около 20 домов
12:39
Еврокомиссия планирует продлить запрет на импорт агропродукции из Украины до 15 сентября
12:34
Hubble сфотографировал медузообразную галактику на расстоянии более 700 млн световых лет от Земли
12:33
Резников сказал, при каком условии Украина готова принять Китай как посредника в переговорах с РФ
12:20
"Щедрик" покажут в Варшаве на благотворительном фестивале Open Air Ukrainian Film
12:18
В Украине началась дополнительная регистрация на участие в Национальном мультипредметном тесте
12:16
Резников заявил, что Украина не будет применять F-16 во время летнего контрнаступления
12:08
Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах пройдут дожди, а где ждать жару
12:05
"Новая почта" открыла первое отделение в Чехии
12:05
OPINION
А почему Комаров спросил Ермака только о ФСБ?
11:58
Порошенко об обстреле волонтерской пекарни в Херсоне: уже заказываем все необходимое, чтобы возобновить работу
11:57
В Укрэнерго прогнозируют уменьшение производства электроэнергии на ГЭС
11:52
Эксклюзив
Все идет к новым санкциям, - эксперт Данилов о предполагаемом контракте Ирана и РФ по оружию
11:45
Sky News обнародовал контракт о закупке Россией боеприпасов из Ирана на $1 млн
11:44
Инфографика
доллар
Курс валют на 5 июня: какова актуальная цена доллара и евро в банках
11:31
Эксклюзив
Андрей Тетерук
Кремль уничтожил Джохара Дудаева, но его слова превращаются в действие, - ветеран АТО Тетерук
11:25
За $6-10 тыс. в Молдову или Венгрию: начальника военкомата в Киевской области подозревают в переправке уклонистов за границу
11:16
СБУ задержала вражеских агентов, которые шпионили за "центрами принятия решений" в Кривом Роге, Одессе и Винницкой области
11:05
УПЛ: Как выглядит итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу
10:57
Обзор
Россия "сорвала большое наступление и убила сотни бойцов ВСУ", "боевики РДК" берут в плен россиян в Белгороде. Акценты мировых СМИ 5 июня
10:46
Премьер Британии во время визита в США будет убеждать Байдена поддержать Уоллеса как кандидата в генсеки НАТО, – The Telegraph
10:38
Армия РФ морально истощена ожиданием украинского контрнаступления, - Гуменюк
10:31
Эксклюзив
Запорожский фронт начинает оживать, - Згурец
10:29
РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"
10:22
РФ за месяц применила против Украины более 300 "шахедов": в британской разведке оценили эффективность массированных ударов
10:22
Twitter
Илон Маск переманил в Twitter еще одного топ-менеджера из NBCUniversal
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV