В РФ по радио снова прозвучало предупреждение об угрозе ракетного удара

Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что эта информация ошибочна и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как пишут росСМИ, такое сообщение услышали жители Белгорода, Воронежа, Москвы и Московской области.