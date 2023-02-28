В РФ по радио снова прозвучало предупреждение об угрозе ракетного удара
Утром 28 февраля в нескольких регионах России эфир телеканалов и радиостанций прервало сообщение об угрозе ракетного удара
Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.
"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что эта информация ошибочна и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Как пишут росСМИ, такое сообщение услышали жители Белгорода, Воронежа, Москвы и Московской области.
- 22 февраля в РФ по радио прозвучало предупреждение об угрозе ракетного удара , власти заявили о хакерской атаке. А 22 февраля в оккупированном Крыму хакеры запустили в эфире радиостанций обращение главы ГУР МО Кирилла Буданова .
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