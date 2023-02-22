В РФ по радио прозвучало предупреждение об угрозе ракетного удара, власти заявили о хакерской атаке
Хакеры взломали серверы нескольких российских радиостанций и включили в эфир сигнал воздушной тревоги и сообщения об угрозе ракетного удара
Об этом сообщают российские СМИ.
Сигналы воздушной тревоги прозвучали утром 22 февраля в эфире радиостанций Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Белгорода, Старого Оскола, Уфы и Новоуральска.
Сообщение "Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара" появилось на Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy radio.
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ заявило, что на серверы радиостанций была совершена хакерская атака.
"Объявление о воздушной тревоге на радиостанциях в российских городах не соответствует действительности, произошла хакерская атака", - заявили в МЧС РФ.
Власти Воронежской области также сообщили, что произошел взлом, за которым стоят "пособники киевского режима".
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