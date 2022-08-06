В РФ по обвинению в госизмене задержали разработчика гиперзвуковых ракет
В России по подозрению в государственной измене задержан руководитель лаборатории гиперзвука Новосибирского института теоретической и прикладной механики Андрей Шиплюк
Об этом сообщает CNN .
По словам научного руководителя института Василия Фомина, Шиплюка отправили в московское СИЗО "Лефортово". Его задержание произошло вскоре после ареста 27 июня главного научного сотрудника института Анатолия Маслова, подозреваемого в передаче данных, составляющих государственную тайну, в отношении гиперзвуковых ракет.
Андрей Шиплюк занимался исследованиями по разработке гиперзвуковых ракет, которые могут лететь со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука. Российский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе пообещал, что у его новых ракет нет аналогов и что они будут поставлены на вооружение военно-морских сил в ближайшие несколько месяцев.
В общем, сразу несколько российских ученых в последнее время обвинили в государственной измене за якобы передачу конфиденциальных материалов иностранцам.
- 3 июля арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер умер в Москве.
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