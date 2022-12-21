В РФ по делу о взрыве на Крымском мосту задержали 22 россиян и пытают их, - СБУ
Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что в ходе следствия по взрыву на Крымском мосту в РФ задержали уже 22 россиян, их пытают и проводят полиграфические исследования
Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.
"Сейчас мне интересно наблюдать за российским псевдоследствием, где они задержали уже 22 своих сограждан, пытают их, проводят полиграфические исследования и мне интересно, на что они выйдут. Давайте наблюдать, а детали узнаем после нашей победы", - прокомментировал сложившуюся ситуацию Малюк. .
Он также отметил, что в соответствии с нормами международного права, действующим законодательством Украины, обычаями и традициями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки ВСУ "обязаны там (на Крымском мосту, - ред.) перерезать логистику врагу".
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину
Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.
9 октября Институт изучения войны пришел к выводу , что из-за взрыва на Крымском мосту логистика РФ с оккупированным полуостровом нарушена лишь частично, однако удар нанес Кремлю существенные имиджевые потери.
- 4 ноября Укрпочта выпустила новую марку "Крымский мост на бис!", которую посвятили взрыву сооружения на полуострове.
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