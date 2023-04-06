Об этом Леонид Слуцкий объявил в ходе заседания госдумы РФ.

Проект создания модели искусственного интеллекта на основании высказываний одиозного политика, по словам Слуцкого, предусматривает разработку структурированной базы выступлений Жириновского, что позволит генерировать ответ на любой вопрос в его духе.

"Этот алгоритм, или нейросеть, "Жириновский" будет создан на базе более 18 тысяч часов его интервью и выступлений. За 30 с лишним лет он охватил у них большую часть тем. Этой базы данных вполне хватит для того, чтобы можно было генерировать ответ на возможные новые вопросы", – отметил российский политик.

Он пояснил, что создание модели искусственного интеллекта продиктовано необходимостью познакомить молодежь с деятельностью бывшего главы ЛДПР. Партия пытается идти в ногу со временем и выбирает современные методы.

Как пишет российское пропагандистское издание Lenta.ru, разработкой алгоритма будут заниматься специалисты Университета мировых цивилизаций. Это учебное заведение имеет имя самого Жириновского и было им основано. Он входит в списки лучших вузов Москвы и России.