В РФ планируют создать нейросеть, которая будет генерировать ответы по высказываниям Жириновского
Депутат Госдумы РФ и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал создание нейросети, базирующейся на интервью Жириновскому
Об этом Леонид Слуцкий объявил в ходе заседания госдумы РФ.
Проект создания модели искусственного интеллекта на основании высказываний одиозного политика, по словам Слуцкого, предусматривает разработку структурированной базы выступлений Жириновского, что позволит генерировать ответ на любой вопрос в его духе.
"Этот алгоритм, или нейросеть, "Жириновский" будет создан на базе более 18 тысяч часов его интервью и выступлений. За 30 с лишним лет он охватил у них большую часть тем. Этой базы данных вполне хватит для того, чтобы можно было генерировать ответ на возможные новые вопросы", – отметил российский политик.
Он пояснил, что создание модели искусственного интеллекта продиктовано необходимостью познакомить молодежь с деятельностью бывшего главы ЛДПР. Партия пытается идти в ногу со временем и выбирает современные методы.
Как пишет российское пропагандистское издание Lenta.ru, разработкой алгоритма будут заниматься специалисты Университета мировых цивилизаций. Это учебное заведение имеет имя самого Жириновского и было им основано. Он входит в списки лучших вузов Москвы и России.
- Напомним, 4 апреля в госдуме РФ предложили признать феминизм экстремистской идеологией.
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