В РФ планируют сохранить КПП с временно оккупированными территориями Украины по соображениям безопасности, - ISW
Россия планирует сохранить контрольно-пропускные пункты между ней и временно оккупированными территориями Украины, несмотря на то, что они замедляют поставки боеприпасов российским захватчикам
Об этом информирует ISW .
Президент России Владимир Путин заявил, что после якобы посещения временно оккупированных Луганской и Херсонской областей, он проехал через КПП "Гуково", расположенный на границе Ростовской и Луганской областей. По его словам, из-за плохих дорожных условий на этом КПП грузовики с быстродоступными продуктами были вынуждены ждать часами разрешения проехать. Это привело к задержке грузов и повышению цен на ТОТ. Также президент РФ добавил, что некоторые грузовики вынуждены объезжать пункт пропуска.
Несмотря на это и на жалобы милблогеров на то, что российские КПП значительно замедляют поставки российских боеприпасов на передовую в Донецкой области, Россия намерена покинуть контрольно-пропускные пункты между ней и временно оккупированными территориями Украины. Так, Путин призвал российские спецслужбы и правоохранительные органы увеличить количество наблюдательных комплексов и работников на блокпостах. Также он приказал улучшить дороги вокруг блокпостов и создать маршрут от Ростова-на-Дону до Луганской области.
В ISW пишут, что "неспособность Кремля осуществить содержательную интеграционную политику и защитить оккупированную Украину, вероятно, подрывает способность России обеспечить войска на линии фронта". Путин, хоть и пытается исправить задержки снабжения боеприпасами и ускорить проверки на блокпостах, но не думает о возможности устранения этих препятствий.
Россия ранее ужесточила меры безопасности вокруг Керченского моста по соображениям безопасности. По аналогичным соображениям, она может использовать КПП с другими временно оккупированными регионами Украины. Также Кремль может использовать эти блокпосты для препятствования перемещению мужчин с ТОТ, которые избавляются от принудительной мобилизации.
"Наличие этих контрольно-пропускных пунктов дополнительно демонстрирует, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и руководят как оккупационные власти, каковы они, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", - говорится в отчете.
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