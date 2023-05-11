В РФ планируют объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
Следственный комитет России грозится объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина
Об этом заявил глава следственного РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
"Прокурора суда, глав и трех судей, активно влиявших на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск", - сказал он.
- 20 марта в РФ возбудили дело против судей МУС в Гааге, выдавших ордер на арест Путина.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в насильственной депортации украинских детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное