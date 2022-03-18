В РФ перевели предприятия военно-промышленного комплекса на круглосуточный режим работы, - ВСУ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины, передает "Еспресо. TV".

Стратегические задачи разгрома группировок ВС Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными. Частично врагу удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобужском операционных районах.

Враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО “Смерч”, на круглосуточный режим работы .

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят, враг осуществляет перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Оккупанты более активно ведут разведку.

Российские террористические войска не оставляют попыток овладеть городом Изюм, усиливают группировку введением дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия в целях организации инженерного и материально-технического обеспечения.

В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имеющий частичный успех. Продолжает проводить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью устрашения местного населения и ограничения действий сил обороны.

В Донецкой области активные боевые действия враг не вел.

В Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.

На Южнобужском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает производить обстрелы гражданской инфраструктуры, наращивает систему логистического обеспечения группировки.

Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны сопротивляются российским агрессорам, нанося им значительные потери в живой силе и военной технике.

Сохраняем спокойствие! Верим в Вооруженные Силы Украины!

Напомним, Путин назвал Эрдогану условия прекращения вторжения в Украину, - BBC

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