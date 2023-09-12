В РФ пассажирский самолет со 170 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в поле
В России пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находились не менее 170 человек, данных о пострадавших нет
Об этом информируют российские СМИ РИА Новости и Коммерсантъ .
По данным российской службы по чрезвычайным ситуациям по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, включая 23 детей.
"Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, зданий и сооружений на земле нет", - добавили в ведомстве.
По данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Киева, сменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), а затем улетел в сторону Новосибирска.
В пресс-службе аэропорта Новосибирска подтвердили, что самолет летел на запасной аэродром. Исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что предварительная причина аварийной посадки – отказ гидросистемы.
Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, на месте работают спасатели. Он также подтвердил, что пострадавших нет, а возгорания в летательном аппарате не происходило.
Транспортная прокуратура приступила к проверке. Проводится проверка выполнения законодательства по безопасности полетов.
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