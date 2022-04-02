В РФ пачку офисной бумаги продают по цене двух акций "Сбербанка"
В России цена 500 листов офисной бумаги формата А4 сравнялась со стоимостью акций подсанкционного "Сбербанка"
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
После того, как РФ покинули зарубежные производители бумаги и необходимых для ее производства химикатов, 500 листов А4 стоят примерно 350 рублей, что равно стоимости двух акций "Сбербанка России".
"Да, офис L'oreal в Москве перевели в режим экономии и выделили на каждого сотрудника 10 листов А4 для двусторонней печати. В Чебоксарах, Рязани, Саратове уменьшили размер проездных билетов, которые теперь имеют размер "пальчиковой" батарейки.
Совет депутатов в Новосибирске выпустил специальное распоряжение "Об экономии бумаги". Теперь местные чиновники должны осторожнее тратить имеющиеся запасы, а печатая документы использовать обе стороны листа", - сообщили в ЦПИ.
Отмечается, что на режим экономии отреагировал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, заверивший, что вопрос дефицита уже решен и цены возвращаются в январско-февральский промежуток (155-200 рублей). На вопрос о чеках подтвердил, что 50% рынка — импортная лента которой еще ждет "импортозамещение".
- 26 марта российский оппозиционер Михаил Ходорковский сообщил, что стоимость одного листа бумаги А4 в РФ уже превышает стоимость одной акции российского "Сбербанка" .
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