Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

После того, как РФ покинули зарубежные производители бумаги и необходимых для ее производства химикатов, 500 листов А4 стоят примерно 350 рублей, что равно стоимости двух акций "Сбербанка России".

"Да, офис L'oreal в Москве перевели в режим экономии и выделили на каждого сотрудника 10 листов А4 для двусторонней печати. В Чебоксарах, Рязани, Саратове уменьшили размер проездных билетов, которые теперь имеют размер "пальчиковой" батарейки.

Совет депутатов в Новосибирске выпустил специальное распоряжение "Об экономии бумаги". Теперь местные чиновники должны осторожнее тратить имеющиеся запасы, а печатая документы использовать обе стороны листа", - сообщили в ЦПИ.

Отмечается, что на режим экономии отреагировал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, заверивший, что вопрос дефицита уже решен и цены возвращаются в январско-февральский промежуток (155-200 рублей). На вопрос о чеках подтвердил, что 50% рынка — импортная лента которой еще ждет "импортозамещение".

26 марта российский оппозиционер Михаил Ходорковский сообщил, что стоимость одного листа бумаги А4 в РФ уже превышает стоимость одной акции российского "Сбербанка" .

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