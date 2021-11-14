В РФ озвучили новый план по Украине: "Военный переворот в Киеве, затем референдум о Союзном государстве"

Речь идет об организации военного переворота в Киеве и размещении в украинской столице марионеточного правительства, которое впоследствии должно обратиться в Москву с просьбой включить Украину в состав Союзного государства в составе РФ и Беларуси, передает Еспресо.TV .



На заявление российского политика в своем видеоблоге обратил внимание украинский журналист и блогер из Донецка Денис Казанский, сейчас живущий и работающий в Киеве.



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"Прилепин раскрыл планы соседней страны по захвату Украины. По его словам, в задачу российского руководства входит организация переворота в Киеве, чтобы затем в результате этого переворота поставить во главе нашей страны своих муртадов. Далее по замыслу они должны подписать с Путиным договор о договоре о создание Союзного государства и превратить нашу страну во вторую Беларусь", - отметил Казанский.



Справка



Российская террористическая организация "ДНР" дала Прилепину звание "заместителя командира батальона". Сам он во время пребывания в ОРДЛО называл себя "комиссаром батальона".





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