В РФ озвучили новую дату проведения псевдореферендума на оккупированных территориях Украины, - Андрющенко
Россияне планируют провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях Украины 4 ноября
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Озвучена новая желаемая дата проведения псевдореферендума - теперь это 4 ноября.
Как мы уже неоднократно говорили, самая большая организационная проблема россиян – разница между оккупированными Донецкой, Луганской областями и частями Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Видимо, сегодня топ-российская политическая мраZь озвучила единство даты и подхода. Один день – 4 ноября", - подчеркнул он.
Советник мэра добавил, что по плану Россия должна провозгласить решение референдума 7 ноября - в день большевистского вооруженного переворота.
"Такое себе восстановление СССР. Что здесь добавить. Это не первая, но точно не последняя озвученная дата. Учитывая жесты доброй воли и отсутствие паники, россиянам стоит думать о референдумах другого рода. Но это такое", - заметил Петр Андрющенко.
- 27 августа Институт изучения войны (ISW) сообщил, что "референдумы" на оккупированных территориях Украины могут не состояться из-за партизан и раскола среди захватчиков.
- 31 августа в Госдепе рассказали, что подготовкой к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины руководит первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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