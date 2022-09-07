Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Озвучена новая желаемая дата проведения псевдореферендума - теперь это 4 ноября.

Как мы уже неоднократно говорили, самая большая организационная проблема россиян – разница между оккупированными Донецкой, Луганской областями и частями Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Видимо, сегодня топ-российская политическая мраZь озвучила единство даты и подхода. Один день – 4 ноября", - подчеркнул он.

Советник мэра добавил, что по плану Россия должна провозгласить решение референдума 7 ноября - в день большевистского вооруженного переворота.

"Такое себе восстановление СССР. Что здесь добавить. Это не первая, но точно не последняя озвученная дата. Учитывая жесты доброй воли и отсутствие паники, россиянам стоит думать о референдумах другого рода. Но это такое", - заметил Петр Андрющенко.

27 августа Институт изучения войны (ISW) сообщил, что "референдумы" на оккупированных территориях Украины могут не состояться из-за партизан и раскола среди захватчиков.

31 августа в Госдепе рассказали, что подготовкой к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины руководит первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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