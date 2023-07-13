В РФ отстранили командира 58 армии Попова – якобы за доклад о реальных проблемах России на фронте
В РФ отстранили командира 58 армии Ивана Попова, который воюет на Запорожском направлении – сам он утверждает, что это из-за доклада о реальных проблемах России на фронте
Об этом пишет российское издание " Медуза ".
Об отстранении он рассказал в обращении к военнослужащим. Попов заявляет, что возникла "сложная ситуация со старшим начальством".
"Честно вам говорю - возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда нужно было либо смолчать и скрыть то, что они не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Во имя вас, во имя погибших всех наших боевых друзей, я не имел права лгать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, которые существуют сегодня в армии по боевой работе и по обеспечению", - говорит командир.
Он заявил, что главная проблема армии РФ – отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовая гибель российских военных от артиллерии ВСУ.
Попов утверждает, что из-за откровенного указания на проблемы, военное начальство РФ "почувствовало в нем опасность".
"Также заявил о еще ряде других проблем, выразил это на самом высоком уровне - откровенно, предельно жестко. В связи с этим, пожалуй, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один световой день, приготовили приказ министра обороны, вывели меня от расположения и лишились", - рассказывает Попов.
Экс-командир заявляет, что российскую армию "ударил с тыла старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый момент".
"Медуза" отмечает, что ранее об отстранении Попова сообщил телеграмм-канал Grey Zone, связанный с ПИК Вагнера. По его данным, Попов был устранен после того, как выступил с докладом перед начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и, в частности, предложил провести ротацию российских подразделений, находящихся на линии фронта. Как утверждает Grey Zone, Герасимов заявил, что Попов "занимается дезинформацией и паникерством".
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