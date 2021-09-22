В РФ отреагировали на речь Эрдогана в ООН о непризнании аннексии Крыма
В России заявили, что "сожалеют" по поводу заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российской территорией во время выступления на семьдесят шестой сессии Генеральной ассамблеи ООН
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
"Безусловно, адресатом мы считаем себя, так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Россию. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на теме дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами ", - сказал он.
- Напомним, Эрдоган во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил , что не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.
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