Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в телеграмме .

Военные 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии из Улан-Удэ, которые идут со службы из-за единой продолжать воевать против Украины, увольняют со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и т.п.). Личному составу находящейся на войне бригады дают отпуска только по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников).

В то же время в подразделениях, воюющих против Украины, катастрофически не хватает личного состава. Для "решения проблемы" оккупанты существенно сократили время на реабилитацию захватчиков после ранений и контузий.

"Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам "рекомендуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого", - отметили в разведке.

Известно о случае, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии россиянина выписали из госпиталя через три дня с официальным диагнозом "отит". Ему рекомендовали не простуживать ухо и отказались делать операцию.

Кроме того, россияне пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет "наличных резервов". Для этого они собираются передислоцировать 4-й батальон кадыровцев, но подразделения существенно недоукомплектованы. Большинство военных у них – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов России.

13 сентября украинская разведка сообщила, что РФ планирует пополнить запас боеприпасов к "пионам" и "ураганам", а также закупить двигатели для советских боевых машин пехоты за счет стран Центральной Азии.

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