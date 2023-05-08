Об этом и не только писали мировые медиа 8 мая:

The New York Times:

Журналисты The New York Times написали статью о том, что ударные дроны "жизненно важны для Украины". Сражаясь с преобладающей российской огневой мощью, украинские войска превращают готовые беспилотники в смертоносное оружие, адаптировав их для ношения взрывчатки.

Собранные из любительских беспилотников, потребительской электроники и оборудования для компьютерных игр, ударные беспилотники ручной работы стали одной из самых смертоносных и распространенных инноваций за 14 месяцев войны в Украине.

Вдоль линии фронта беспилотники расширяют зону досягаемости солдат, которые могут управлять ими с высокой точностью, чтобы сбрасывать ручные гранаты во вражеские окопы или бункеры или лететь в цели, чтобы взорвать их в случае столкновения. В частности, самоуничтожающиеся беспилотники легко конструируются, и тысячи солдат с обеих сторон теперь имеют опыт создания их из общедоступных частей — хотя украинцы говорят, что используют такое оружие чаще, чем их российские оппоненты.

В течение многих лет Соединенные Штаты размещали в Ираке и Афганистане беспилотники Predator и Reaper, которые стоили десятки миллионов долларов за штуку и могли запускать ракеты, а затем возвращаться на свои базы. Украина, напротив, приспособила широкий спектр малых воздушных судов, широко доступных как потребительские товары - от квадрокоптеров до беспилотников с неподвижным крылом - для выявления артиллерийских целей и сброса гранат.

Также The New York Times посвятили статью тому, что Россия запустила большую волну ударных беспилотников над Киевом, что стало четвёртым масштабным нападением на город в этом месяце. Украинские военные заявили, что сбили все беспилотники. Это одна из самых больших волн, направленных непосредственно на украинскую столицу, и часть более широкого воздушного нападения на города по всей стране.

Украинские военные заявили, что сбили все 35 беспилотников, в том числе 30 над Киевом. По меньшей мере пять человек пострадали в результате падения обломков беспилотника на здания, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Российские войска усиливают нападения на украинских гражданских, поскольку Москва готовится к тому, что Киев начнет контрнаступление теперь, когда зима закончилась. Украинские официальные лица предупреждают, что Москва может попытаться спровоцировать нападение, приуроченное ко вторнику, ежегодному празднику 9 мая - Дню Победы, знаменующему триумф СССР над нацистской Германией. За прошлые годы президент Владимир Путин превратил этот праздник в демонстрацию современного русского военного могущества и место для распространения своего видения русского национализма.

Кроме того, в The New York Times написали об украинских беженцах. Более 5,5 миллиона человек, выехавших после начала войны в феврале 2022 года, вернулись домой — и не только в крупные города, например Киев или Днепр, но и в небольшие города у линии фронта. Журналисты побывали в Покровске, где до линии фронта около 30 миль.

"Одна из крупнейших армий в мире, армия Российской Федерации, все еще бомбит города, пока они спят, и пытается захватить как можно больше территории, платя страшную цену. Но то, что изменилось - и это отражает нечто более широкое, что происходит в маленьких городах по всей этой огромной стране — это расчеты людей. Сколько опасности они готовы принять, что лучше всего для них и их семей, как они должны ежедневно воспринимать войну. В этом году ответы на эти вопросы кажутся разными, и многие, не договариваясь друг с другом, пришли к одному решению", - пишут журналисты.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, что Россия усиливает эвакуацию у Запорожской АЭС . Почти 1 700 человек, в том числе 660 детей, эвакуированы из районов вокруг крупнейшей атомной станции в Европе. По словам чиновника в Москве, ситуация вокруг Запорожской АЭС становится "все более непредсказуемой и потенциально опасной" из-за усиления военной активности.

Кроме этого журналисты написали статью о том, что высокопоставленные украинские чиновники опасаются, что контрнаступление может не оправдать слишком высоких ожиданий.

Украинские военные потратили почти 15 месяцев, превзойдя ожидания мира. Теперь высокопоставленные руководители пытаются снизить эти надежды, опасаясь, что результат неизбежного контрнаступления, направленного на перелом в войне с Россией, может не оправдать ажиотажа.

"Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью на прошлой неделе. "Большинство людей... ждут чего-то огромного", - добавил он, что, к его опасениям, может привести к "эмоциональному разочарованию".

Планируемое контрнаступление, которое стало возможным благодаря предоставленному Западом оружию и подготовке, может стать самой результативной фазой войны, поскольку Украина стремится отобрать значительную территорию и доказать, что достойна дальнейшей поддержки.

CNN:

В CNN написали репортаж о том, что российские войска атакуют без разбора, поскольку Украина усиливает военное давление на прифронтовые города.

"Удерживаемая Украиной Малая Токмачка, чуть больше чем в миле (2 километра) от контролируемой Россией территории в Запорожской области, призрачна и потрепана обстрелами, центральная площадь изрыта, а фасад школы сорван. Осколки смешаны с опавшими сосновыми шишками", - пишет .

Раиса, местная жительница, проезжавшая мимо украинских военных на своем велосипеде, сказала, что взрывы начались недавно, и она слышала огонь из стрелкового оружия с соседней трассы. "Для нас нет выхода", - сказала она, об оставшихся 200 мирных жителях. "У нас больше года нет воды, газа и света".

Всего 9 миль (15 км) вниз по дороге находятся Пологи, город, в котором российские оккупанты заявили в пятницу, что жители будут эвакуированы, процесс, который, по словам местных источников, начался на выходных, хотя некоторые российские солдаты, очевидно, остаются на месте.

Также в CNN написали, что Россия отправляет музейные экспонаты на войну, но эксперты говорят, что они все еще могут быть эффективными. Это танки Т-55, модель, впервые принятая на вооружение Красной армией Советского Союза в 1948 году, вскоре после окончания Второй мировой войны. Они так стары, что их можно найти в музеях.

"Это был первый основной боевой танк, который использовал Советский Союз в эпоху холодной войны", – сказал историк Джон Делани, старший куратор Имперского военного музея (IWM) в Даксфорде, Кембридж.

Т-55 и их многочисленных вариантов, которые впоследствии стали самым распространенным танком в мире, изготовлено более 100 тысяч единиц. Дешевый, надежный, простой в использовании и обслуживании, он был военной опорой от Египта до Китая и Судана, где все еще используется.

The Guardian:

Британские журналисты написали статью о Евровидении, которую назвали: "Ливерпуль — это маленький Киев: города объединяются в прямом эфире для мероприятий Rave UKraine". Речь идет об одновременных танцевальных мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к Евровидению, а средства от билетов пойдут на помощь людям в пострадавших от войны украинских городах.

Танцевальное мероприятие Rave UKraine состоялось в воскресенье одновременно в Hangar 34 в Ливерпуле и HVLV в Киеве в рамках программы мероприятий к субботнему финалу песенного конкурса Евровидения. В этом году ежегодный конкурс проходит в Великобритании от имени пострадавшей от войны Украины, а вместе с ним проходит ряд гала-конкурсов солидарности.

BBC:

В BBC также написали о Евровидении 2023 года. Ливерпуль принял украинцев с распростертыми объятиями, заявил представитель общины и беженцев в городе. 36-летняя Анна Эквист сказала, что ей приятно видеть, как город принял культуру ее нации накануне песенного конкурса Евровидения.

"Когда мы видим, как люди поддерживают и уважают нашу культуру, мы не чувствуем себя такими одинокими. Мы чувствуем себя частью семьи Ливерпуля", - сказала украинка.

Politico:

В Politico написали о предложении президента Владимира Зеленского перенести годовщину празднования Украиной дня окончания Второй мировой в Европе на 8 мая вместо 9 мая по советской традиции. Россия вместе с некоторыми бывшими советскими государствами отмечает этот праздник 9 мая — днем позже, чем в других странах-союзниках.

Соглашение о капитуляции нацистской Германии было подписано поздним вечером 8 мая 1945 года в Берлине. Но, из-за разницы во времени, в Восточной Европе это был уже следующий день. До сих пор Украина праздновала победу над нацизмом 9 мая, как и Россия. Но теперь 9 мая вместо этого станет "Днем Европы" в Украине, отмечая годовщину декларации Шумана, основополагающего акта европейского единства, чтобы "укрепить единство народов Европы", – сказал Зеленский в обращении. Указ, опубликован в понедельник.

Оба шага символически приближают Киев к ЕС и отдаляют от Москвы, которая более года назад начала полномасштабное вторжение в Украину.

Также в Politico написали о том, что Европарламент стремится ускорить соглашение по боеприпасам для Украины . Глава Европейской народной партии Манфред Вебер хочет, чтобы Европейский парламент использовал ускоренную процедуру для голосования по планам увеличения производства оружия и боеприпасов для помощи Украине уже в этом месяце.

"Учитывая настоятельную потребность помочь Украине в пополнении ее запасов боеприпасов, Группа ЕНП хотела бы потребовать срочной процедуры в соответствии со статьей 163 Регламента парламента", - написал Вебер в своем письме.

Кроме этого в Politico написали, что непонятные инциденты, включая атаку беспилотника на Кремль на прошлой неделе, подрывают план Путина по усилению 9 мая. Москве понадобилось 12 часов, чтобы отреагировать после взрыва, который озарил купол кремлевского комплекса в прошлую среду. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, спецслужбам потребовалось время для расследования инцидента. Но кремлевские технологи тоже работали. В канун Дня Победы — традиционно празднующего триумф Советского Союза над нацистской Германией, но ставшего символом нынешней войны России против Украины — политика Кремля дома состоит в том, что страна борется с врагом, столь же могучим, как и злым.

Этот нарратив призван объяснить отсутствие успеха на фронте после 14 месяцев боев, в то же время предлагая россиянам чувство безопасности, что для них жизнь будет продолжаться, как всегда.

Но серия таинственных инцидентов, включая взрыв в среду ранним утром, обнаруживает трещины на фасаде силы России. Отмена некоторых торжеств по случаю Дня Победы является еще одним свидетельством того, что внешний вид начинает портиться.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали о том, что ЕС ввел новые санкции против россиян за похищение детей. Черный список ЕС пополнят 23 россиянина, ответственных за похищение детей из Украины. Еврокомиссия также продвигает санкции против китайских компаний, помогающих России.

Помимо этого в Gazeta Wyborcza отметили, что большинство парадов ко Дню Победы в России отменили. Продолжающиеся диверсионные действия, предшествующие контрнаступлению Украины, вызывают беспокойство в России. Это проблема и Путина – политику Кремля все чаще критикуют опасные для него "турбопатриоты".