Об этом пишет телеграм-канал Sota.

Организатором выступил фонд "Русский витязь", ранее предлагавший переименовать Волгоград в Сталинград.

На церемонию открытия пришли более сотни человек. В их числе политик Сергей Бабурин, телеведущая Мария Шукшина и представители православной церкви, которые освятили памятник.

Отец Антоний, совершавший обряд освящения, признал, что в годы правления Сталина было убито большое количество священников. Зато, по словам Антония, "благодаря этому мы имеем множество новомучеников". Мария Шукшина в своем выступлении назвала Сталина богом данным вождем.

В речах на открытии памятника несколько раз звучало сравнение Великой Отечественной войны с нынешней войной в Украине. "Как солдату, удостоенному звания героя СССР за действия при освобождении Запорожья в 1943 году, мне горько, что ныне в тех краях снова идет битва против нацизма", – написал исторический ветеран ВОВ Борис Кравцов в обращении, которое зачитал политик Сергей Бабурин.

Также сегодня в Великих Луках прошел пикет против установления памятника, пишет "Общество Мемориал". Был ли пикетчик задержан, неизвестно.