В РФ открыли памятник Сталину: его освящали попы РПЦ, которые поблагодарили диктатора за "многочисленных новомучеников"
Монумент установлен на частной территории завода "Микрон" в городе Великие Луки - его освятили представители РПЦ, поблагодарив Сталина за многочисленных "новомучеников"
Об этом пишет телеграм-канал Sota.
Организатором выступил фонд "Русский витязь", ранее предлагавший переименовать Волгоград в Сталинград.
На церемонию открытия пришли более сотни человек. В их числе политик Сергей Бабурин, телеведущая Мария Шукшина и представители православной церкви, которые освятили памятник.
Отец Антоний, совершавший обряд освящения, признал, что в годы правления Сталина было убито большое количество священников. Зато, по словам Антония, "благодаря этому мы имеем множество новомучеников". Мария Шукшина в своем выступлении назвала Сталина богом данным вождем.
В речах на открытии памятника несколько раз звучало сравнение Великой Отечественной войны с нынешней войной в Украине. "Как солдату, удостоенному звания героя СССР за действия при освобождении Запорожья в 1943 году, мне горько, что ныне в тех краях снова идет битва против нацизма", – написал исторический ветеран ВОВ Борис Кравцов в обращении, которое зачитал политик Сергей Бабурин.
Также сегодня в Великих Луках прошел пикет против установления памятника, пишет "Общество Мемориал". Был ли пикетчик задержан, неизвестно.
- Напомним, в феврале в российском Волгограде в канун 80-й годовщины победы СССР в Сталинградской битве открыли памятники советскому диктатору Иосифу Сталину и маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому. Их установили в преддверии визита в город Владимира Путина.
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