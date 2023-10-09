В РФ открыли дело о госизмене против Ильи Новикова, который был адвокатом Порошенко

Об этом пишет российский Интерфакс .

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича к осуществлению государственной измены в форме перехода на сторону противника", - заявили во вражеской спецслужбе.

В ФСБ заявили, что Новиков после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и "до сих пор участвует в их деятельности, а именно прошел военную выучку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой" .

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственное предательство в форме перехода на сторону противника). В РФ ему грозит пожизненное заключение.

С декабря прошлого года РФ объявила его в розыск .

Илья Новиков в свое время был адвокатом летчицы Надежды Савченко, а позже – пятого президента Украины Петра Порошенко.