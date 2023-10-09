В РФ открыли дело о госизмене против Ильи Новикова, который был адвокатом Порошенко
ФСБ России возбудила уголовное дело по статье о государственной измене в отношении адвоката Ильи Новикова за якобы участие в боевых действиях на стороне Украины
Об этом пишет российский Интерфакс .
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича к осуществлению государственной измены в форме перехода на сторону противника", - заявили во вражеской спецслужбе.
В ФСБ заявили, что Новиков после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и "до сих пор участвует в их деятельности, а именно прошел военную выучку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой" .
В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственное предательство в форме перехода на сторону противника). В РФ ему грозит пожизненное заключение.
С декабря прошлого года РФ объявила его в розыск .
Илья Новиков в свое время был адвокатом летчицы Надежды Савченко, а позже – пятого президента Украины Петра Порошенко.
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