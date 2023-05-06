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В РФ отказались от атак на Бахмут: готовятся к контрнаступлению ВСУ, - ISW

6 мая, 2023 суббота
04:34
Война с Россией

Министерство обороны России, похоже, отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к ожидаемому контрнаступлению ВСУ – это ставит ЧВК Вагнера в затруднительное положение

Об этом говорится в отчете ISW.

Эксперты отмечают, что Министерство обороны (МО) России, похоже, изменило приоритет наступления на Бахмут в пользу подготовки к обороне от ожидаемого украинского контрнаступления, которое поставило группу Вагнера и ее основателя Евгения Пригожина в потенциально затруднительное положение.

Пригожин выпустил серию видео 4 и 5 мая, объявив, что ЧВК Вагнера уйдет из Бахмута 10 мая, если не получит необходимых поставок, и начал особо резкие и эмоциональные выпады против начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова, министра обороны России Сергея Шойгу и руководства Министерства обороны России в целом.

В отчете указывают, что, несмотря на смещение приоритетов руководства ВС РФ, Пригожин не прекратил попыток полностью захватить Бахмут.

По мнению аналитиков, длительное содержание Вагнера в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов российских наступательных операций в других частях Украины, поскольку регулярные российские войска, похоже, в значительной степени смещают акцент на подготовку к долгожданному контрнаступлению со стороны Украины.

За исключением очень ограниченных и локальных атак в районе Кременной и вблизи Донецка, российские войска в основном прекратили наступательные операции по всей территории боевых действий, что, вероятно, означает переход к обороне.

"Оперативно обоснованным решением для МО РФ было бы начать придерживать и накапливать боеприпасы и запасы, чтобы подготовиться к любым украинским контрнаступательным действиям, и отчаянные заявления Пригожина указывают на то, что МО РФ, скорее всего, именно так и делает", — говорится в обзоре.

  • Напомним, 5 мая Командование Сил специальных операций показало, как армия РФ использует фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте.
Бахмут
наступление ВСУ
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