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В РФ осужденный за убийство зек-вагнеровец вернулся с войны в Украине и снова убил человека

30 мартa, 2023 четверг
16:57
Криминал

В Кировской области по подозрению в убийстве задержан Иван Россомахин, вернувшийся с войны в Украине, где был завербован в тюрьме вагнеровцами

Об этом пишет телеграмм-канал "База".

Нначальник местной полиции рассказывал, что у мужчины был контракт с ЧВК Вагнера, а домой он приехал на время отпуска. Незадолго до убийства на местном телевидении вышел сюжет о Россомахине, где говорилось, что мужчина держит в страхе родную деревню — Новый Бурец.

28-летний Иван Россомахин, как утверждается в сюжете местного телевидения, ранее уже был неоднократно судим (последний срок получил за убийство) и воевал в составе ЧВК. 21 марта Россомахин вернулся в Новый Бурец и сразу доставил жителям много проблем. Мужчина ходил по улицам с топором и ножом, разбивал машины и, как рассказывают в сюжете жители, угрожал всех убить. На Росомахина жаловались крестьяне.

Решать проблемы с буйным мужчиной вызвали главу местной полиции, который заверил, что Россомахина за его проделки пока закрыли по административной статье, но вскоре снова под надзором отправят к месту службы подальше от Кировской области.

"Есть у нас такой индивидуум Россомахин, который вернулся из "СВО". Было ожидаемо, что он будет чудить, потому что известно - человек проблемный. Сейчас он находится под административным арестом. Завтра вечером у него сутки заканчиваются, мы его отпускаем, он в сопровождении сотрудников" собирает свои пожитки, и во вторник мы его сажаем на поезд, чтобы он отсюда свалил", - рассказал жителям начальник полиции Вятскополянского района Вадим Варанкин.

Но вскоре после выхода сюжета, 29 марта, житель соседнего города Вятские Поляны обнаружил в доме труп своей матери. Женщина была избита, также на ее теле были колото-резаные раны. По подозрению в убийстве был задержан Иван Россомахин. По информации "Базы", у него оформлена явка с повинной.

Почему за Россомахиным не уследили – неизвестно. В настоящее время в местной полиции проходит проверка.

  • Напомним, 25 марта Пригожин сообщил , что Путин помиловал 5 тыс. заключенных, воевавших против Украины. Они могут возвращаться в родные края.
война с Россией
Вагнергейт
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