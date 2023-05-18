Об этом пишут российские пропагандистские издания со ссылкой на заявление ФСБ.

Котиков обвиняется в компьютерных DDoS-атаках на информационные ресурсы РФ.

ФСБ заявляет, что специалист принял участие в блокировках еще в феврале 2022 года, выступив против полномасштабного вторжения РФ на стороне Украины.