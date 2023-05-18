В РФ осудили IT-специалиста за атаки на сайты минобороны и президента: обвиняют в сотрудничестве с Украиной
Ростовский облсуд приговорил ІТ-специалиста Евгения Котикова к трем годам колонии-поселения за атаки на сайты минобороны и президента якобы в сотрудничестве с Украиной
Об этом пишут российские пропагандистские издания со ссылкой на заявление ФСБ.
Котиков обвиняется в компьютерных DDoS-атаках на информационные ресурсы РФ.
ФСБ заявляет, что специалист принял участие в блокировках еще в феврале 2022 года, выступив против полномасштабного вторжения РФ на стороне Украины.
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