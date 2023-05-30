Об этом сообщают российские СМИ.

В базе розыска российского МВД появилось имя главнокомандующего Валерия Залужного. Следственный комитет в мае отчитывался, что заочно обвинил Залужного и других украинских военачальников из-за так называемого "обстрела мирного населения и гражданских объектов Донбасса" (статья 356 УК).

СМИ отмечают, что тогда же российские провластные издания и телеграм-каналы стали без указания источников писать о том, что Залужный пропустил публичное мероприятие, потому что погиб во время ракетного удара России под Херсоном. Позже версия изменилась: источник РИА Новости утверждал, что глава украинского Генштаба получил "травму головы", из-за которой больше "не сможет выполнять свою работу", и перенес операцию.

Впоследствии стало известно, что МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского, что следует из открытой базы розыска МВД.

Как пояснили в Следственном комитете РФ, Сырский заочно был обвинен в организации обстрелов мирного населения и гражданских объектов.