В РФ объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского
Россия объявила в розыск главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского
Об этом сообщают российские СМИ.
В базе розыска российского МВД появилось имя главнокомандующего Валерия Залужного. Следственный комитет в мае отчитывался, что заочно обвинил Залужного и других украинских военачальников из-за так называемого "обстрела мирного населения и гражданских объектов Донбасса" (статья 356 УК).
СМИ отмечают, что тогда же российские провластные издания и телеграм-каналы стали без указания источников писать о том, что Залужный пропустил публичное мероприятие, потому что погиб во время ракетного удара России под Херсоном. Позже версия изменилась: источник РИА Новости утверждал, что глава украинского Генштаба получил "травму головы", из-за которой больше "не сможет выполнять свою работу", и перенес операцию.
Впоследствии стало известно, что МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского, что следует из открытой базы розыска МВД.
Как пояснили в Следственном комитете РФ, Сырский заочно был обвинен в организации обстрелов мирного населения и гражданских объектов.
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