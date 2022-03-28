В РФ объявили о запуске соцсети, которой планируют заменить заблокированный Instagram

Об этом сообщает DW.

В описании на сайте Rossgram говорится, что в соцсети предусмотрены "все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта". Разработчикам пообещали, что приложение будет работать на базах iOS и Android.

Создателем соцсети себя объявил интернет-маркетолог Александр Зобов, рассказывающий, что является однокурсником Павла Дурова, создавшего Telegram.

Ряд СМИ уже сообщили, что соцсеть не заработала в анонсированное время – 28 марта. Пользователи не смогли открыть ее и зарегистрироваться. Планировалось, что в этот день Rossgram заработает для немногих избранных пользователей – блогеров, спонсоров, инвесторов и СМИ. Для обычных пользователей она станет доступна с середины апреля.

Между тем эксперты сомневаются в успехе новой соцсети. Так, председатель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сказал, что у него есть серьезные сомнения в проекте, поскольку один из соучредителей сказал, что он однокурсник Павла Дурова, а учредитель Telegram имеет филологическое образование.

Управляющий партнер российского агентства коммуникационных услуг SNMG Денис Терехов отметил, что разработка соцсетей, подобных Instagram, занимает не менее года и поглощает сотни миллионов долларов. Он выразил мнение, что Rossgram не сможет повторить успех Instagram без столь же мощной серверной инфраструктуры, высококлассных программистов и крупных инвестиций.

Напомним, 21 марта суд в РФ признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.

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