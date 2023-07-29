В РФ обвинили ВСУ в обстреле села в Брянской области: пишут о по меньшей мере 15 прилетах
В России заявили о минометных обстрелах села Ломаковка Брянской области со стороны Вооруженных Сил Украины. Пишут, будто было по меньшей мере 15 прилетов
Об этом сообщил tetelgram-канал Mash.
В частности, там заявили, что в селе якобы загорелись два дома, а люди прячутся в подвалах. О пострадавших не сообщается.
"По нашей информации, было не менее 15 прилетов. Горят по меньшей мере два дома, люди вынуждены прятаться в подвалах. Предварительно, без пострадавших", – говорится в сообщении.
Пока комментарии от военного руководства Украины отсутствуют.
- В российском Таганроге в пятницу, 28 июля, прогремел взрыв: в минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы сбила украинскую ракету, в Украине отреагировали.
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