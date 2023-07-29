Об этом сообщил tetelgram-канал Mash.

В частности, там заявили, что в селе якобы загорелись два дома, а люди прячутся в подвалах. О пострадавших не сообщается.

"По нашей информации, было не менее 15 прилетов. Горят по меньшей мере два дома, люди вынуждены прятаться в подвалах. Предварительно, без пострадавших", – говорится в сообщении.

Пока комментарии от военного руководства Украины отсутствуют.