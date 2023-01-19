В РФ обвинили Украину в ракетном ударе по Брянской области

Об этом сообщил губернатор области Александр Богомазов.

Он также заявил, что якобы российская ПВО сбила "ракету". По его словам, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

На хуторе Тоненькое в Белгородской области РФ 14 января начался пожар, из-за которого сдетонировал склад боеприпасов в доме культуры. Известно о 13 раненых и 3 погибших российских военных.

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