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В РФ обвинили Украину в ракетном ударе по Брянской области

19 января, 2023 четверг
08:55
война с Россией

Россия заявила, что Украина обстреляла Унечский район Брянской области ночью 19 января

Об этом сообщил губернатор области Александр Богомазов.

Он также заявил, что якобы российская ПВО сбила "ракету". По его словам, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

  • На хуторе Тоненькое в Белгородской области РФ 14 января начался пожар, из-за которого сдетонировал склад боеприпасов в доме культуры. Известно о 13 раненых и 3 погибших российских военных.

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