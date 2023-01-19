В РФ обвинили Украину в ракетном ударе по Брянской области
Россия заявила, что Украина обстреляла Унечский район Брянской области ночью 19 января
Об этом сообщил губернатор области Александр Богомазов.
Он также заявил, что якобы российская ПВО сбила "ракету". По его словам, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
- На хуторе Тоненькое в Белгородской области РФ 14 января начался пожар, из-за которого сдетонировал склад боеприпасов в доме культуры. Известно о 13 раненых и 3 погибших российских военных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.06
- Актуальное
- Важное