В РФ обвинили Украину в атаке на Курскую область. Обесточено 5 населенных пунктов
К утру пятницы, 29 сентября, Курская область якобы была обстреляна беспилотниками
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По словам губернатора, обесточены 5 населенных пунктов.
"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные выехали на место. К восстановлению электроснабжения начнут, как только станет безопасно", - пишет Старовойт.
О якобы работе ПВО также стало известно в Курском районе. Однако пока без подробностей.
- Утром воскресенья, 24 сентября, в России заявили о попадании украинского БПЛА в административное здание города Курск.
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