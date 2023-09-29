В РФ обвинили Украину в атаке на Курскую область. Обесточено 5 населенных пунктов

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам губернатора, обесточены 5 населенных пунктов.

"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные выехали на место. К восстановлению электроснабжения начнут, как только станет безопасно", - пишет Старовойт.

О якобы работе ПВО также стало известно в Курском районе. Однако пока без подробностей.