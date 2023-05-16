В РФ обвинили Украину в атаке беспилотника на Брянскую область: поврежден дом
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о сбитии российским ПВО беспилотника в городе Клинцы
Об этом Богомаз сообщил в Telegram.
"Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа", - написал он.
По словам губернатора, в результате атаки беспилотника поврежден балкон жилого дома, пострадавших нет.
- 13 мая 2023 года в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35. По предварительным данным, их могли сбить зенитными ракетами.
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