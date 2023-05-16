В РФ обвинили Украину в атаке беспилотника на Брянскую область: поврежден дом

Об этом Богомаз сообщил в Telegram.

"Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа", - написал он.

По словам губернатора, в результате атаки беспилотника поврежден балкон жилого дома, пострадавших нет.