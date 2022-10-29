Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ РФ о маневре на Балтийском море в конце прошлого года.

Ядерные удары, по данным разведки, должны были быть на Берлин, авиабазу США в Рамштайне и авиабазу Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие. Эксперты по безопасности оценивают радиосообщения по-разному.

Использование ядерного оружия обычно обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях – это также происходило во время маневров НАТО. С ним не обязательно должна быть связана реальная опасность.

С другой стороны, эксперты считают, что россияне намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад, потому что знали, что их прослушивают.

По состоянию на 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США). Он утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. Также об украинской "ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

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