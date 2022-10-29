В РФ обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину, - Spiegel
В Российской Федерации обсуждались сценарии ядерного удара по Германии за несколько недель до нападения РФ на Украину
Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ РФ о маневре на Балтийском море в конце прошлого года.
Ядерные удары, по данным разведки, должны были быть на Берлин, авиабазу США в Рамштайне и авиабазу Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие. Эксперты по безопасности оценивают радиосообщения по-разному.
Использование ядерного оружия обычно обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях – это также происходило во время маневров НАТО. С ним не обязательно должна быть связана реальная опасность.
С другой стороны, эксперты считают, что россияне намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад, потому что знали, что их прослушивают.
- По состоянию на 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США). Он утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. Также об украинской "ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
- Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.
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