В РФ общественные деятели создали Антивоенный комитет России

Об этом заявил спикер экс-бизнесмена из РФ Михаила Ходороковского Максим Дбар, передает Голос Америки.



Деятели отметили, что 24 февраля РФ развязала войну против Украины и назвали ее военным преступлением от имени всех россиян в глазах всего мира.



"Будучи гражданами РФ, мы против своей воли стали ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. Ужасность совершенного преступления не оставляет возможности промолчать или проявить пассивное несогласие. Для людей, выросших на идеалах освобождения мира от нацизма, захватническая война - самое страшное и позорное явление. Несопротивление такой войне является пособничеством. А противодействие - единственная возможная и достойная линия поведения", - отметили они.



По словам инициаторов создания комитета, есть разница "между россиянами – недобровольными участниками путинских авантюр – и осознанно помогающими путинскому режиму в братоубийственной агрессии".



"Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, допустившую вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения - генералы, разрабатывавшие план, и политическое руководство России - должны быть названы военными преступниками. Каждый из них в отдельности. и все они вместе должны понести наказание за совершенное. Для совершенных ими преступлений нет сроков давности, и они должны получить по заслугам, как долго миру и его жертвам не пришлось бы этого ждать", - пояснили они.



Антивоенный комитет России обратился к правительствам мира с требованием занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права.



Документ подписали Евгений Киселев, Владимир Кара-Мурза, Сергей Гуриев, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Сергей Алексашенко, Юрий Пивоваров, Виктор Шендерович, Дмитрий Гудков, Борис Зимин, Евгений Чичваркин.

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