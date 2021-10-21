В РФ обнаружили новый вид штамма коронавируса "Дельта"
В России выявили случаи новой разновидности "Дельта"-штамма AY.4.2 коронавируса
Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передают росСМИ.
"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus", - сообщил он.
Хафизов заметил, что это разновидность штамма коронавируса "Дельта" и она имеет большую заразность.
- Напомним, ученые Великобритании и Минздрава Израиля заявили, что зафиксировали новый, более опасный штамм коронавируса AY.4.2.
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