В РФ обнаружили новый вид штамма коронавируса "Дельта"

Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передают росСМИ.

"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus", - сообщил он.

Хафизов заметил, что это разновидность штамма коронавируса "Дельта" и она имеет большую заразность.

Напомним, ученые Великобритании и Минздрава Израиля заявили, что зафиксировали новый, более опасный штамм коронавируса AY.4.2.

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