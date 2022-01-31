В РФ "Новая газета" подала иск против Кадырова: требует возбудить в отношении главы Чечни уголовное дело

Редакция "Новой газеты" требует возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о вызове ненависти или вражды (п. "а", ч.2 ст.282 УК).



Речь идет о посте Кадырова в телеграмме, опубликованном 24 января, в котором он называет "террористами" или "пособниками террористов" руководителя правозащитного объединения "Комитет против пыток" Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.



Пост опубликован на фоне ситуации с похищением чеченскими силовиками жены федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. По мнению Кадырова, Каляпин с Милашиной "зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".



Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: “Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и в дальнейшем. Мы очистили от них свою землю и теперь беспощадно с ними боремся, где бы они ни находились", - говорится в заявлении издания.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова о Милашине и Каляпине, заявил, что это "его право" "употреблять слово "пособников террористов" в отношении этих людей".



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