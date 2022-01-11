В РФ назвали запланированную дату вывода сил ОДКБ из Казахстана
"Миротворцы" ОДКБ с техникой и авиацией готовятся к возвращению в пункты постоянной дислокации в РФ, первые авиарейсы запланированы на среду 12 января
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командование сил ОДКБ.
Как передает издание, шесть рейсов для вывоза "миротворцев" из Казахстана в РФ запланированы на 12 января.
Командующий сил ОДКБ Андрей Сердюков сказал, что сейчас с Минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых "миротворцами" объектов.
В то же время за сутки силы ОДКБ взяли под охрану еще пять социально важных объектов.
В издании отмечают, что по плану возвращения в пункты постоянной дислокации "миротворцев" с техникой и самолетами военно-транспортной авиации состоится после передачи из-под охраны объектов правоохранителям Казахстана.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охваченный массовыми протестами. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7 939 человек.
- 11 января президент Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ и выводе из страны "миротворцев" с 13 января. Министр обороны РФ Шойгу заявил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации ситуации в этом государстве.
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