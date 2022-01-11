В РФ назвали запланированную дату вывода сил ОДКБ из Казахстана

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командование сил ОДКБ.

Как передает издание, шесть рейсов для вывоза "миротворцев" из Казахстана в РФ запланированы на 12 января.

Командующий сил ОДКБ Андрей Сердюков сказал, что сейчас с Минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых "миротворцами" объектов.



В то же время за сутки силы ОДКБ взяли под охрану еще пять социально важных объектов.



В издании отмечают, что по плану возвращения в пункты постоянной дислокации "миротворцев" с техникой и самолетами военно-транспортной авиации состоится после передачи из-под охраны объектов правоохранителям Казахстана.

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