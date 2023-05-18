В РФ назвали 5 условий для продления "зернового соглашения" после 17 июля
Россия продлила "зерновое соглашение" на два месяца, но с июля заблокирует его, если не будут выполнены пять "системных задач"
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
В России заявили, что несмотря на продление зернового соглашения на два месяца, конкретного прогресса по Меморандуму Россия-ООН не произошло, поэтому оно не будет продлено после 17 июля, если не будут выполнены пять "системных задач"
Среди условий для продления зернового соглашения в российском МИД назвали следующие:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT,
- поставки запасных частей,
- разблокирование транспортной логистики и страхования,
- реанимация аммиакопровода Тольятти-Одесса,
- размораживание активов российских компаний.
"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "Черноморской инициативы" не может быть и речи, а само соглашение будет расторгнуто после 17 июля", — заявили в ведомстве.
- Напомним, 17 мая стало известно, что действие "зернового соглашения" продлено на два месяца. Эрдоган подтвердил это, отметив, что теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.
- Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил, что "зерновое соглашение" не предусматривает новых требований РФ, но они будут рассматриваться отдельно.
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