Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В России заявили, что несмотря на продление зернового соглашения на два месяца, конкретного прогресса по Меморандуму Россия-ООН не произошло, поэтому оно не будет продлено после 17 июля, если не будут выполнены пять "системных задач"

Среди условий для продления зернового соглашения в российском МИД назвали следующие:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT,

поставки запасных частей,

разблокирование транспортной логистики и страхования,

реанимация аммиакопровода Тольятти-Одесса,

размораживание активов российских компаний.

"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "Черноморской инициативы" не может быть и речи, а само соглашение будет расторгнуто после 17 июля", — заявили в ведомстве.