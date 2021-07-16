В РФ нашелся пассажирский Ан-28, пропавший с радаров

Об этом рассказали в службе МЧС РФ, передает российский РБК .



Пропавший в Томской области самолет Ан-28 обнаружен.



В нем обнаружены люди, говорится в заявлении ГУ МЧС России по Томской области.



"Все люди живы", - отметили в ведомстве.



В пресс-службе Росавиации рассказали, что спутниковая поисково-спасательная система передала информацию о срабатывании аварийного маяка на самолете Ан-28 в 12:27 по московскому времени. Воздушное судно на тот момент находилось в 160 км от населенного пункта Колпашево, в Томской области. До этого экипаж не вышел на контрольную связь.



Самолет авиакомпании "Сибирская легкая авиация" выполнял рейс по маршруту Кедровый - Томск. На его борту находились 17 человек: три члена экипажа и 14 пассажиров. Использовался самолет с компоновкой на 17.



В свою очередь в МЧС привели другую информацию. По их данным, в самолете находились 19 человек: четыре члена экипажа и 15 пассажиров (в том числе два ребенка)

Ранее сообщалось , что в 12:00 по московскому времени под Томском пассажирский самолет "Сибирской легкой авиации" пропал с радаров, был зафиксирован аварийный маяк борта.