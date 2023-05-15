В РФ начнется фаза смены режима после поражения в войне против Украины, - дипломат Огрызко

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. дипломат Владимир Огрызко в интервью Юрию Физеру в эфире Еспресо.

Он отметил, что ситуация в России сейчас близится к критической. По его словам, люди, которые немного способны думать несмотря на продолжающуюся десятилетиями постоянную пропаганду, видят, что "финал комедии" не за горами.

"И этот "финал комедии" может быть разным. Это может быть некий мирный вариант передачи власти от Путина кому-то, с кем он договорится, и тогда все вроде бы нормально. И может быть совсем другой вариант, когда все начинает идти неконтролируемым образом, и вокруг Путина формируются разные отряды, которые будут идти наступлением на Кремль для того, чтобы взять власть. И в этом как раз главная интрига", - поделился Огрызко.

Экс-министр отмечает, что сейчас все те, кто приближен к Путину, думают, на кого делать ставки и с кем консолидироваться, создать те или иные объединения. Так, в России уже начинают создавать миниармии. Они, по словам Огрызко, уже есть у Пригожина, они есть у Газпрома и у некоторых региональных образований.

"Для государства, которое контролирует ситуацию, и для власти, которая контролирует ситуацию, - это неприемлемые вещи. Это значит, что начался развал, управленческий развал. То есть центральная власть не контролирует происходящее на местах", - отметил он.

Огрызко добавил, что эти миниармии начнут выяснять отношения относительно обороны того, что им принадлежит и относительно желания взять власть в рамках большей территории или всей страны.

"Из истории РФ мы знаем, что, как только слабеет центральная власть, холопы с боярами начинают искать ответы на те вопросы, на которые они ответа не нашли, когда были под жесткой властью централизованного управления. Когда централизация исчезает, начинается смута, начинаются бунты, начинаются развалы того, что еще вчера считалось абсолютно непроходным. То же мы сейчас видим в том, что сейчас происходит в РФ", - подчеркнул экс-министр.

Он также подчеркнул, что после разгрома российской армии в Украине в РФ начнется фаза смены власти.

"Как только заканчивается так называемая СВО, заканчивается разгромом российских войск, в России начинается новая фаза – фаза смены режима. Вот как он произойдет, мы пока сказать не можем, но варианты есть. Я лично склоняюсь к мнению, что вокруг Путина есть немало людей , которые думают над тем, чтобы либо с ним договориться по-хорошему, либо отправить его на заклание в Гаагу и списать все грехи именно на него", - подытожил Огрызко.