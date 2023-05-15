Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В РФ начнется фаза смены режима после поражения в войне против Украины, - дипломат Огрызко
Эксклюзив

В РФ начнется фаза смены режима после поражения в войне против Украины, - дипломат Огрызко

15 мая, 2023 понедельник
15:20
Война с Россией

После разгрома российских войск в Украине в России начнется фаза смены власти, в которой будут принимать участие уже формирующиеся миниармии

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. дипломат Владимир Огрызко в интервью Юрию Физеру в эфире Еспресо.

Он отметил, что ситуация в России сейчас близится к критической. По его словам, люди, которые немного способны думать несмотря на продолжающуюся десятилетиями постоянную пропаганду, видят, что "финал комедии" не за горами.

"И этот "финал комедии" может быть разным. Это может быть некий мирный вариант передачи власти от Путина кому-то, с кем он договорится, и тогда все вроде бы нормально. И может быть совсем другой вариант, когда все начинает идти неконтролируемым образом, и вокруг Путина формируются разные отряды, которые будут идти наступлением на Кремль для того, чтобы взять власть. И в этом как раз главная интрига", - поделился Огрызко.

Экс-министр отмечает, что сейчас все те, кто приближен к Путину, думают, на кого делать ставки и с кем консолидироваться, создать те или иные объединения. Так, в России уже начинают создавать миниармии. Они, по словам Огрызко, уже есть у Пригожина, они есть у Газпрома и у некоторых региональных образований.

"Для государства, которое контролирует ситуацию, и для власти, которая контролирует ситуацию, - это неприемлемые вещи. Это значит, что начался развал, управленческий развал. То есть центральная власть не контролирует происходящее на местах", - отметил он.

Огрызко добавил, что эти миниармии начнут выяснять отношения относительно обороны того, что им принадлежит и относительно желания взять власть в рамках большей территории или всей страны.

"Из истории РФ мы знаем, что, как только слабеет центральная власть, холопы с боярами начинают искать ответы на те вопросы, на которые они ответа не нашли, когда были под жесткой властью централизованного управления. Когда централизация исчезает, начинается смута, начинаются бунты, начинаются развалы того, что еще вчера считалось абсолютно непроходным. То же мы сейчас видим в том, что сейчас происходит в РФ", - подчеркнул экс-министр.

Он также подчеркнул, что после разгрома российской армии в Украине в РФ начнется фаза смены власти.

"Как только заканчивается так называемая СВО, заканчивается разгромом российских войск, в России начинается новая фаза – фаза смены режима. Вот как он произойдет, мы пока сказать не можем, но варианты есть. Я лично склоняюсь к мнению, что вокруг Путина есть немало людей , которые думают над тем, чтобы либо с ним договориться по-хорошему, либо отправить его на заклание в Гаагу и списать все грехи именно на него", - подытожил Огрызко.

  • Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряженные отношения. Так, 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевиков, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его главой Сергеем Шойгу. Недавно основатель ЧВК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
  • 13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут .
  • 15 мая стало известно, что Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута раскрыть данные о позициях войск РФ для атак.
Мир
Россия
Владимир Путин
Вагнергейт
Читайте также:
Денис Берінчик
14 мая, 2023 воскресенье
"Это просто стыд": промоутер объяснил, почему украинский боксер отказался от чемпионского титула
Евробачення Швеція – Loreen
14 мая, 2023 воскресенье
На "Евровидении-2023" победила певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на конкурсе
F-16
13 мая, 2023 суббота
США могут предлагать Украине самолеты F-16 в обмен на проведение реформ, - британский эксперт
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.85
  • EUR
    Покупка 40.5
    Продажа 41.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
15 мая
16:40
Обновлено
Взрывы в Луганске: оккупанты заявили о ранении главаря "МВД ЛНР" Корнета в результате покушения
16:32
Орбан сравнил ЕС с планами Гитлера. В Чехии заявили, что никто не заставляет Венгрию быть членом этого сообщества
16:19
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: погибли два человека, один ранен
16:03
OPINION
Потребительские цены в апреле 2023 г. выросли на 0,2% по сравнению с мартом
16:00
TikTok
В Украине будут судить блогера, который распространял в TikTok видео перемещения Сил обороны
15:58
В Турции состоится второй тур выборов президента: названа дата
15:36
Эксклюзив
В Луганской области враг уже потерял тыловые позиции, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
15:19
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Великобритания не будет направлять Украине истребители, потому что у нее нет F-16, которые нужны ВСУ
15:07
Эксклюзив
"Результат агрессивной войны против Украины": Игнат о падении самолетов и вертолетов РФ в Брянской области
14:58
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 26-го тура
14:55
Эксклюзив
Очевидно, что Лукашенко Путину не нравится, - политтехнолог Голобуцкий
14:54
Кая Каллас
Премьер Эстонии: Война завершится, как только Путин поймет, что не может достичь целей и победить украинцев
14:53
Нет смысла обсуждать, когда Украина присоединится к НАТО, пока она не победит в войне с РФ, - Столтенберг
14:39
Эксклюзив
Огрызко: у западных политиков произошел кардинальный излом сознания в отношении Украины, и Шольц не исключение
14:39
Обновлено
Сунак во время визита Зеленского в Британию: в наших интересах обеспечить поддержкой Украину и не допустить успеха варварства Путина
14:31
Светлана Тихановская
Режим уже может разрабатывать сценарии, делить роли, - Тихановская об исчезновении Лукашенко
14:21
Четвертый случай через месяц: в Херсонской области на вражеской мине взорвался трактор, водитель травмирован
14:13
Переговоры о продлении "зернового соглашения" на этой неделе не планируют: экспорт зерна может остановиться
14:13
Партнерский материал
Где купить недорогие инструменты для сада и огорода: 56-летняя украинка поделилась опытом онлайн-покупок
14:08
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:07
Эксклюзив
Локальная удача ВСУ в Бахмуте позволит перехватить инициативу по всей линии фронта, - полковник СБУ Костенко
14:04
OPINION
Куда пропал бацька?
14:03
Инфографика
В апреле цены на продукты в Украине выросли меньше всего с начала полномасштабного вторжения РФ, - Институт аграрной экономики
13:51
Венгрия заявила о поддержке "мирного плана" Китая по Украине: будем тесно сотрудничать в этом направлении
13:51
Британия передаст Украине сотни ударных дронов дальнего действия, - The Telegraph
13:35
Укргазбанк
До 1 млн грн от года до двух: Укргазбанк обновил программу микрокредитования предпринимателей
13:27
Силы обороны таврийского направления обезвредили более роты оккупантов и 31 единицу вооружения
13:23
Власти Грузии не рассматривают возобновление железнодорожного сообщения с РФ
13:21
Переправили за границу около 40 уклонистов от мобилизации: перед судом предстанут жители Запорожья и Львова
13:05
Для добычи и транспортировки газа: норвежская компания передала Укргаздобыче метанол
13:02
ГПСУ фиксирует вывод российских военных из Беларуси: осталось 2,5 тыс. человек
12:55
Суд удовлетворил иск Национального музея истории Украины по делу "храма-мафа" УПЦ МП
12:30
Google планирует запустить новую функцию в поиске и будет отмечать сгенерированные ИИ фотографии
12:30
В Украине уровень весеннего половодья идет на убыль, в Киеве количество воды в Днепре увеличилось на 8 см
12:21
Эксклюзив
"Лето без войны": благотворительный фонд Тайры собирает средства на отдых детей военнопленных, пропавших без вести и погибших украинцев
12:18
Британский генерал объяснил, почему Украине необходимо победить РФ в 2023 году
12:16
РФ нанесла авиаудара по прифронтовой Авдеевке: погибли 4 человека
12:15
Обновлено
СБУ сообщила о подозрении Фирташу и топ-менеджменту его компаний
12:04
Россияне повредили две магистральные линии электропередачи на юго-западе и востоке Украины
12:03
OPINION
"Ничья" с РФ приведет к ее тактическому союзу с Китаем против Запада
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV