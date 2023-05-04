В РФ начали массово отменять авиарейсы из-за санкций и отсутствия дотаций со стороны государства
Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы по стране из-за влияния санкций и дефицита финансирования
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
На этот год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезано с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причины в экономии на фоне дефицита бюджета.
Больше отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. К настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители также присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
- 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
- С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
- В середине марта стало известно, что Турция по требованию США может прекратить заправку и обслуживание самолетов Boeing из России и Беларуси.
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