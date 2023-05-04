Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

На этот год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезано с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причины в экономии на фоне дефицита бюджета.

Больше отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.