В РФ начали критиковать военное командование из-за гибели в Украине мобилизованных, - ISW
Сообщения о первых случаях гибели мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали критику в адрес военного командования
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Военные блоггеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.
В частности, они обвинили командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зуско в том, что он приказал о немедленном перебрасывании без какой-либо предбоевой подготовки мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области.
В Сватово они сразу попали под обстрел. Родственникам удалось обнаружить половину полка в больнице в Белгородской области.
- Ранее военкомат в РФ подтвердил информацию о гибели пяти мобилизованных южноуральцев.
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