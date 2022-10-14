Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Военные блоггеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

В частности, они обвинили командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зуско в том, что он приказал о немедленном перебрасывании без какой-либо предбоевой подготовки мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области.

В Сватово они сразу попали под обстрел. Родственникам удалось обнаружить половину полка в больнице в Белгородской области.

Ранее военкомат в РФ подтвердил информацию о гибели пяти мобилизованных южноуральцев.

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