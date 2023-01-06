В РФ на сегодняшний день осталось 19% стратегических высокоточных ракет, – Резников

Об этом написал в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников обнародовал "формулу безопасности", по которой "рассчитал" ракетную мощь российской армии

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", - написал министр.

Согласно данным обнародованной инфографики, у россиян осталось 11% баллистических ракет "Искандер", 9% - "калибров", 12% - иранских дронов "шахед-136/131", 16% - стратегических крылатых ракет Х-101.

В середине декабря в комментарии The Guardian Алексей Резников отметил , что Украина повысила эффективность своей противовоздушной обороны до 80%.

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