Об этом отчитались в региональном МЧС РФ.

Отмечается, что в станице Тбилисской Краснодарского края горел торговый центр "Вега". Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

Диспетчеры Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона получили данные о случившемся в 8:15. Специалисты выяснили, что загорелся магазин одежды на втором этаже.

В экстренных службах сообщили: по состоянию на 10:09 пожар ликвидирован, россияне не пострадали.

Напомним, 9 декабря В ТРЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в Москве в процессе сварочных работ произошло возгорание в отделе хозяйственных товаров - погиб охранник, а ущерб достигает 30 млрд рублей.

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