В РФ на Кубани произошел пожар в торговом центре, огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м
В станице Тбилисской Краснодарского края произошло возгорание в торговом центре "Вега". Площадь пожара составила тысячу кв. м
Об этом отчитались в региональном МЧС РФ.
Отмечается, что в станице Тбилисской Краснодарского края горел торговый центр "Вега". Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.
Диспетчеры Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона получили данные о случившемся в 8:15. Специалисты выяснили, что загорелся магазин одежды на втором этаже.
В экстренных службах сообщили: по состоянию на 10:09 пожар ликвидирован, россияне не пострадали.
- Напомним, 9 декабря В ТРЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в Москве в процессе сварочных работ произошло возгорание в отделе хозяйственных товаров - погиб охранник, а ущерб достигает 30 млрд рублей.
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