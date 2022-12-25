Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В РФ на Кубани произошел пожар в торговом центре, огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м

В РФ на Кубани произошел пожар в торговом центре, огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м

25 декабря, 2022 воскресенье
10:49
Мир

В станице Тбилисской Краснодарского края произошло возгорание в торговом центре "Вега". Площадь пожара составила тысячу кв. м

Об этом отчитались в региональном МЧС РФ.

Отмечается, что в станице Тбилисской Краснодарского края горел торговый центр "Вега". Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

Диспетчеры Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона получили данные о случившемся в 8:15. Специалисты выяснили, что загорелся магазин одежды на втором этаже.

В экстренных службах сообщили: по состоянию на 10:09 пожар ликвидирован, россияне не пострадали.

  • Напомним, 9 декабря В ТРЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в Москве в процессе сварочных работ произошло возгорание в отделе хозяйственных товаров - погиб охранник, а ущерб достигает 30 млрд рублей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Читайте также:
Непокаране зло повертається
Автор Максим Розумный
24 декабря, 2022 суббота
За что воюет Путин?
Ігор Гулик
Автор Игорь Гулик
23 декабря, 2022 пятница
Почему Макрон ссорится со Штатами?
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
16 декабря, 2022 пятница
ВСУ нанесут удар по Беларуси в случае нападения. Колонка Сергея Згурца
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.38
  • EUR
    Покупка 41.23
    Продажа 42.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
25 декабря
11:48
COVID
В китайской провинции Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн новых случаев COVID
11:46
Владимир Зеленский
Зеленский на следующей неделе выступит с ежегодным обращением к Верховной Раде, - нардеп Гончаренко
11:27
"Энергетики сделали совершенно невозможное": в Киеве на западное Рождество обещают разве что небольшие отключения
10:53
Курс валют на 25 декабря: сколько стоят доллар и евро в обменниках
10:33
"Свет всегда побеждает тьму": Епифаний поздравил украинцев, празднующих Рождество 25 декабря
10:26
Рождественская служба и гуцульская коляда из Криворивни. ПРЯМОЙ ЭФИР
10:18
Потери оккупантов: ВСУ ликвидировали более 102 тыс. россиян
10:05
OPINION
Об "отравлении историей", российском "Мемориале" и Сандармохе
09:55
Вражеские обстрелы Харьковщины: от атак погиб мужчина, женщина – ранена
09:37
За сутки оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину, 16 человек погибли, среди них - работники ГСЧС
09:32
Украинский чемпион объявил о возвращении на ринг после продолжительного перерыва
09:15
Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943 году, - вице-президент Европейской комиссии
09:09
Абсолютный чемпион мира пренебрежительно высказался о Ломаченко
08:40
В ISW спрогнозировали, как будут разворачиваться бои за Бахмут
08:37
Во время рождественской речи Папа Римский вспомнил тех, кто "поглощает своих соседей"
08:15
От атак оккупантов 24 декабря семеро жителей Донбасса получили ранения
08:09
OPINION
Почему американцы и европейцы не дают нам "все и сразу"
07:50
Россияне снова завезли росгвардейцев для контроля населенных пунктов Юга, - ЦНС
07:44
Эксклюзив
Герои Украины: "Эвакуационные машины для россиян, как конфетки. Они любят их обстреливать", - военный медик Андрей Жолоб
07:20
Россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в трех направлениях, ВСУ отразить атаки в районе 15 городов и сел, - Генштаб
06:50
Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях
06:30
ISW: Российские силовики оправдывают изъятие имущества олигархов, чтобы спонсировать войну
01:42
ВСУ ликвидировали двух российских капитанов и тезку пропагандиста Соловьева, - офицер Штефан
01:29
Малиновский вступил в переговоры с "Вест Хэмом", - СМИ
00:07
В ВСУ поздравили Санта Клауса, который "пролетел" над Украиной
2022, суббота
24 декабря
23:37
Сергей Палкин
Гендиректор "Шахтера" обвинил ФИФА в убийстве украинского футбола
22:52
На Запорожье оккупанты угрожают "национализировать" имущество украинцев
22:29
Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе: промоутер заявил о работе над датой поединка
22:15
Эксклюзив
Виталий Портников
Иран может однажды проснуться без определенных объектов из-за поддержки РФ, Израиль ждет возможности делать это без последствий, - Портников
22:09
"Россия готовится к ракетным ударам": В Черном море маневрирует более 10 кораблей агрессора
22:02
OPINION
Россияне переселяются в "День опричника"
21:47
"Продают" стабильную мобильную связь: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме выманивания денег
21:40
Россия обстреляла Сумщину из артиллерии и минометам. Существенно поврежден объект инфраструктуры и линия электропередач
21:34
Правительство Германии прогнозирует новое наступление РФ на апрель. Есть два варианта, - СМИ
21:30
Эксклюзив
РФ погрузится в смуту и распадется, - социолог Яковенко
21:14
Обновлено
Россияне обстреляли из "градов" центр Херсона: 10 человек погибли, 68 получили ранения
21:00
Эксклюзив
Китайцы шокированы тем, как показала себя Россия в милитарном плане, – американский эксперт Фрид
20:50
Анонс
25 декабря Эспрессо будет транслировать рождественскую службу и гуцульскую коляду из Криворовни
20:26
Владимир Зеленский. 24 декабря 2022 року
"Никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду". Зеленский поздравил украинцев с западным Рождеством
20:20
Эксклюзив
Визит Зеленского в США - большой вклад в будущую победу Украины в этой войне, - экс-посол в Киеве Гербст
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV