В РФ могут запретить выезд за границу мужчинам, получившим повестку
В российской госдуме заявили о возможности блокирования выезда за границу мужчинам, которые получат повестку в армию
Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель председателя комитета госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов.
"Если такие решения будут приниматься, то заблокировать выезд гражданина никакой сложности не составляет. Номера паспортов есть, все данные персональных граждан есть, и, конечно, безусловно, он будет просто ограничен в выезде", - сказал он.
Свинцов провел аналогию с должниками.
"Просто будут в ФСБ, в пограничную службу отправлены соответствующие сообщения по аналогии, так же как неоплаченные долги. Если у человека долги не уплачены, у него прямо на границе стоит запрет. Будет такая же конструкция. Специальные процедуры совсем не нужны, это уже налажено ", – заявил депутат.
Он подчеркнул, что пока такая инициатива не обсуждалась.
- 10 мая президент РФ Владимир Путин объявил о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное