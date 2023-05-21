В РФ могут запретить выезд за границу мужчинам, получившим повестку

Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель председателя комитета госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов.

"Если такие решения будут приниматься, то заблокировать выезд гражданина никакой сложности не составляет. Номера паспортов есть, все данные персональных граждан есть, и, конечно, безусловно, он будет просто ограничен в выезде", - сказал он.

Свинцов провел аналогию с должниками.

"Просто будут в ФСБ, в пограничную службу отправлены соответствующие сообщения по аналогии, так же как неоплаченные долги. Если у человека долги не уплачены, у него прямо на границе стоит запрет. Будет такая же конструкция. Специальные процедуры совсем не нужны, это уже налажено ", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что пока такая инициатива не обсуждалась.