Об этом проинформировало министерство обороны Великобритании в твиттере.

Как сообщается, министерство обороны России, скорее всего, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего восточной группой войск в Украине.

Аналитики утверждали, что возглавляемая Мурадовым группа войск понесла чрезвычайно тяжелые потери за последние месяцы, поскольку ее плохо спланированные штурмы не привели к захвату Угледара в Донецкой области.

Генерал-полковник возглавил эту группу войск после провальной попытки штурма Киева с северо-запада во время начала полномасштабного вторжения.

"В настоящее время он является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но вероятны и другие увольнения, поскольку Россия продолжает терпеть неудачи в достижении своих целей на Донбассе", - отчитывались эксперты.