В РФ могут уволить еще больше военных командующих из-за неудач на фронте, - британская разведка
Специалисты предполагают, что высшее руководство РФ может уволить ряд российских военных командующих из-за недостижения своих целей на востоке Украины
Об этом проинформировало министерство обороны Великобритании в твиттере.
Как сообщается, министерство обороны России, скорее всего, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего восточной группой войск в Украине.
Аналитики утверждали, что возглавляемая Мурадовым группа войск понесла чрезвычайно тяжелые потери за последние месяцы, поскольку ее плохо спланированные штурмы не привели к захвату Угледара в Донецкой области.
Генерал-полковник возглавил эту группу войск после провальной попытки штурма Киева с северо-запада во время начала полномасштабного вторжения.
"В настоящее время он является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но вероятны и другие увольнения, поскольку Россия продолжает терпеть неудачи в достижении своих целей на Донбассе", - отчитывались эксперты.
- Напомним, ранее в отчете минобороны Великобритании говорилось , что Москва стремится спонсировать и развивать другие частные военные компании (ПВК), чтобы в будущем отказаться от сотрудничества с вагнеровцами.
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