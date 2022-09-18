В РФ мобилизуют на войну под видом охраны важных объектов, а на оккупированной части Луганской области - предлагая работу в "МВД", - Генштаб
В РФ забирают на войну, предлагая работу по охране важных объектов, в подразделениях материально-технического обеспечения, а в ОРЛО - службу в "МВД"
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украину, на территории Российской Федерации проводятся мероприятия так называемой внутренней самомобилизации", - отметили в ведомстве.
В Курской области россиян мобилизуют под видом набора в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской, в том числе работников организации "Атомоохрана", приглашают работать якобы охранниками важных объектов. Подписавшие контракт проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу отправляются на пополнение в зону боевых действий.
На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявили новый набор в "подразделения МВД". После существенных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежало или дезертировало в РФ.
- 17 сентября в Мангуше возле Мариуполя россияне начали скрытно "мобилизовывать" мужчин.
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