В РФ мобилизованным выдают автоматы, которые поставили на вооружение 60 лет назад - британская разведка
В российской армии новых мобилизованных на передовой вооружают моделями автоматов АКМ, которые начали производить в 1959 году
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание на то, что с середины октября Россия перебросила на передовую в Украине несколько тысяч новомобилизованных. Во многих случаях они плохо оборудованы. А в сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые мобилизованные недавно прибывают в Украину без оружия.
Изображения из открытых источников показывают, что оружие, изданное мобилизованным, обычно является автоматами АКМ, которые впервые были представлены в 1959 году. Многие из них, вероятно, почти непригодны для использования из-за плохого хранения. АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, в то время как регулярные боевые части России в основном вооружены 5,45-мм автоматами АК-74М или АК-12.
"Интеграция резервистов с военнослужащими-контрактниками и ветеранами боевых действий будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовую не один, а два вида стрелкового оружия. Вероятно, это еще больше усложнит и без того напряженную логистическую систему РФ", - подытожили в разведке.
- 29 октября Институт изучения войны заявил, что российский диктатор Владимир Путин объявил о завершении мобилизации, чтобы сделать возможным проведение осеннего призыва на срочную службу.
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