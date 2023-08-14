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Главная Экономика В РФ курс рубля по евро упал до самого низкого уровня с марта 2022 года

В РФ курс рубля по евро упал до самого низкого уровня с марта 2022 года

14 августа, 2023 понедельник
12:05
Экономика

Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник утром; доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 111 рублю

Об этом сообщило издание Интерфакс.

Отмечается, что курс доллара США составил 101,02 руб./$1 в 11:14 по Москве, что на 1,59 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 110,76 руб./EUR1, подорожав на 1,98 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,76 рубля – до 105,4 руб.

В частности, руководитель российского направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что фундаментальные факторы пока продолжают играть против российской валюты, возможно ослабление рубля до уровней 115-120 руб./$1.

"Новая неделя началась с продолжения ослабления рубля. Перекупленность пары "доллар-рубль" высока, но сейчас за этим инструментом не стоит придавать большое значение техническим факторам хотя бы потому, что спекулянты не играют на валютном рынке заметной роли. Фундаментальные же факторы продолжают играть против" российской валюты.Приток дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не почувствовали.Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов.Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю. Для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта или решительных шагов монетарных властей. До появления этих факторов не исключаем уход курса в район 115-120 руб./$1", - считает он.

  • В понедельник, 14 августа, средний курс доллара в обменниках составляет 37,50 грн, а евро можно купить за 41,35 грн.
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