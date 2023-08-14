В РФ курс рубля по евро упал до самого низкого уровня с марта 2022 года

Об этом сообщило издание Интерфакс.

Отмечается, что курс доллара США составил 101,02 руб./$1 в 11:14 по Москве, что на 1,59 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 110,76 руб./EUR1, подорожав на 1,98 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,76 рубля – до 105,4 руб.

В частности, руководитель российского направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что фундаментальные факторы пока продолжают играть против российской валюты, возможно ослабление рубля до уровней 115-120 руб./$1.

"Новая неделя началась с продолжения ослабления рубля. Перекупленность пары "доллар-рубль" высока, но сейчас за этим инструментом не стоит придавать большое значение техническим факторам хотя бы потому, что спекулянты не играют на валютном рынке заметной роли. Фундаментальные же факторы продолжают играть против" российской валюты.Приток дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не почувствовали.Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов.Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю. Для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта или решительных шагов монетарных властей. До появления этих факторов не исключаем уход курса в район 115-120 руб./$1", - считает он.