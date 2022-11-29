Об этом сообщает Newsweek.

О наличии таких разговоров говорится в электронных письмах, полученном изданием с помощью российского правозащитника, руководителя антикоррупционного сайта Gulagu.net Владимира Осечкина. Именно на его электронную почту информатор из ФСБ под ником "Ветер перемен" посылал информацию о происходящем в "башнях" Кремля и его силовых структурах. Письма поступили за несколько месяцев до того, как Путин пригрозил, что Россия готова использовать ядерное оружие для защиты своей "территориальной целостности".

Издание пишет, что информатор еще тогда выразил сомнение, что Путин так поступит, поскольку Россия "тоже окажется на волне". Он сообщил, что хотя конфликт с соседней Украиной был "где-то вне логики и здравого смысла", все участвовавшие в дискуссиях надеялись, что "не будет совершена откровенная глупость", имея в виду использование ядерного оружия. Кроме того, "Ветер перемен" отметил, что применение тактического ядерного оружия против Украины будет означать "поражение России" в глазах как противников, так и нейтральных стран.

"Такой мощный аргумент для локального конфликта продемонстрировал бы военную слабость, которую не мог бы перечеркнуть даже военный успех", – пишет информатор из ФСБ.

Кроме того, он предположил, что цепочка командования в Кремле заблокирует Путина, если он попытается отдать приказ о ядерном ударе. При этом, по данным издания, Путин не участвовал в этих обсуждениях.

"Он – единственный, кто может принять решение об использовании такого оружия, независимо от мнения генералов. Но сам факт таких дискуссий вызывает опасения Белого дома", – пишет Newsweek.

Президент США Джо Байден осенью заявил, что риск ядерного "Армагеддона" достиг наивысшего уровня со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда многие опасались, что ядерная война может быть неизбежной. Однако советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон и Москва провели переговоры по ослаблению риторики вокруг потенциального использования Россией ядерного оружия.

Разговоры о применении ядерного оружия в войне России против Украины в издании оценил Макс Бергманн, директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Он сказал Newsweek, что, по его мнению, сейчас Путин "отчаянно ищет какой-то способ попытаться изменить этот конфликт".

"Если вы руководитель такого государства, как Россия, вас может огорчать тот огромный запас ядерного оружия, который является вашей претензией на статус великого государства, однако в то же время эти запасы вроде бы неактуальны - вы не можете ими реально воспользоваться. Все, что вы можете сделать, это угрожать их применением", – сказал Бергманн.

При этом он предупредил, что если Украина продолжит добиваться значительных успехов и приблизится к Крыму, Россия может всерьез вернуться к своим ядерным угрозам.

Американские чиновники заявили, что не видят доказательств того, что российские силы перемещают ядерное оружие или принимают другие тактические меры для подготовки к удару. В то же время инсайды из администрации Байдена утверждают, что американские чиновники не успокоены словами Путина. Там считают, что риск применения ядерного оружия увеличится, когда Москва исчерпает свои силы и конвенционное оружие в Украине.

Отметим, что экспосол Украины в США Валерий Чалый тоже придерживается мнения, что угроза ядерного удара по Украине была в марте. Сейчас такой угрозы нет.

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