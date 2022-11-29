Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В РФ к идее ядерного удара по Украине могут вернуться под угрозу потери Крыма, - Newsweek

В РФ к идее ядерного удара по Украине могут вернуться под угрозу потери Крыма, - Newsweek

29 ноября, 2022 вторник
01:54
война с Россией

В России еще весной обсуждали потенциальное использование ядерного оружия Владимиром Путиным в войне против Украины и снова могут вернуться под угрозу потери Крыма

Об этом сообщает Newsweek.

О наличии таких разговоров говорится в электронных письмах, полученном изданием с помощью российского правозащитника, руководителя антикоррупционного сайта Gulagu.net Владимира Осечкина. Именно на его электронную почту информатор из ФСБ под ником "Ветер перемен" посылал информацию о происходящем в "башнях" Кремля и его силовых структурах. Письма поступили за несколько месяцев до того, как Путин пригрозил, что Россия готова использовать ядерное оружие для защиты своей "территориальной целостности".

Издание пишет, что информатор еще тогда выразил сомнение, что Путин так поступит, поскольку Россия "тоже окажется на волне". Он сообщил, что хотя конфликт с соседней Украиной был "где-то вне логики и здравого смысла", все участвовавшие в дискуссиях надеялись, что "не будет совершена откровенная глупость", имея в виду использование ядерного оружия. Кроме того, "Ветер перемен" отметил, что применение тактического ядерного оружия против Украины будет означать "поражение России" в глазах как противников, так и нейтральных стран.

"Такой мощный аргумент для локального конфликта продемонстрировал бы военную слабость, которую не мог бы перечеркнуть даже военный успех", – пишет информатор из ФСБ.

Кроме того, он предположил, что цепочка командования в Кремле заблокирует Путина, если он попытается отдать приказ о ядерном ударе. При этом, по данным издания, Путин не участвовал в этих обсуждениях.

"Он – единственный, кто может принять решение об использовании такого оружия, независимо от мнения генералов. Но сам факт таких дискуссий вызывает опасения Белого дома", – пишет Newsweek.

Президент США Джо Байден осенью заявил, что риск ядерного "Армагеддона" достиг наивысшего уровня со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда многие опасались, что ядерная война может быть неизбежной. Однако советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон и Москва провели переговоры по ослаблению риторики вокруг потенциального использования Россией ядерного оружия.

Разговоры о применении ядерного оружия в войне России против Украины в издании оценил Макс Бергманн, директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Он сказал Newsweek, что, по его мнению, сейчас Путин "отчаянно ищет какой-то способ попытаться изменить этот конфликт".

"Если вы руководитель такого государства, как Россия, вас может огорчать тот огромный запас ядерного оружия, который является вашей претензией на статус великого государства, однако в то же время эти запасы вроде бы неактуальны - вы не можете ими реально воспользоваться. Все, что вы можете сделать, это угрожать их применением", – сказал Бергманн.

При этом он предупредил, что если Украина продолжит добиваться значительных успехов и приблизится к Крыму, Россия может всерьез вернуться к своим ядерным угрозам.

Американские чиновники заявили, что не видят доказательств того, что российские силы перемещают ядерное оружие или принимают другие тактические меры для подготовки к удару. В то же время инсайды из администрации Байдена утверждают, что американские чиновники не успокоены словами Путина. Там считают, что риск применения ядерного оружия увеличится, когда Москва исчерпает свои силы и конвенционное оружие в Украине.

  • Отметим, что экспосол Украины в США Валерий Чалый тоже придерживается мнения, что угроза ядерного удара по Украине была в марте. Сейчас такой угрозы нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Владимир Путин
ядерное оружие
США
Читайте также:
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
27 ноября, 2022 воскресенье
Армия РФ ежедневно вывозит самолетами "военную помощь" из Китая, - СМИ
Ердоган і Путін
27 ноября, 2022 воскресенье
В Кремле отреагировали на обвинения Эрдогана в несоблюдении договоренностей по Сирии
Євген Пригожин
Автор Антин Борковский
27 ноября, 2022 воскресенье
Путин запугивает Пригожиным Запад, и Запад на это ведется,- Фейгин
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.64
    Покупка 39.64
    Продажа 40.38
  • EUR
    Покупка 40.13
    Продажа 41.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
29 ноября
02:21
В ЦАР разбомбили базу наемников ППК "Вагнер"
02:07
Обыски, аресты, мародерство: на Старобельщине оккупанты усилили рейды среди населения
01:26
Михаил Волинец
Детективы НАБУ вручили нардепу Волынцу обвинения и отправили дело в суд
01:00
"Схемы" обнаружили у семьи Богуслаева недвижимость в Ницце около €6 млн
00:39
"Пусть спасает украинское небо, тогда защитит и Польшу": премьер Моравецкий в очередной раз призвал Германию передать Киеву ЗРК Patriot
00:39
Россияне ударили по Днепру несколькими ракетами: попали в предприятие
00:15
Байден и Макрон
"Мы хотим согласовать нашу поддержку Украины": Макрон поговорит в Вашингтоне с Байденом об агрессии РФ
00:01
Еврокомиссар о восстановлении Украины: сумма приближается к 500 млрд евро и растет ежедневно
2022, понедельник
28 ноября
23:11
Обновлено
ЧМ-2022: результаты матчей и расписание трансляций 28 ноября
22:59
Сотрудничество и послевоенное восстановление: министр обороны Словении приехал в Украину и встретился с Резниковым
22:58
Португалия одолела Уругвай и пробилась в плей-офф ЧМ-2022
22:41
Деокупация, ПВО для Украины, трибунал для РФ: представители стран Северной Европы и Балтии встретились с Зеленским и сделали совместное заявление
22:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Россия активно вывозит из Китая груз неизвестного происхождения. Колонка Сергея Згурца
22:22
Новая почта
Новая почта открыла отделение в Гданьске и Вроцлаве
22:01
Эксклюзив
Кремль сознательно оттягивает переговоры с США о контроле над ядерным вооружением, - Бессмертный
21:54
В Украине заработали 99,7% котельных, – глава Нафтогаза
21:42
"Горят предохранители и трансформаторы": в YASNO призвали не включать много приборов сразу после появления электричества
21:23
Во время оккупации Россией Харьковщины был убит детский писатель Вакуленко, - Общественное
21:03
На онлайн-карте Пункты несокрушимости разделили на три категории
20:43
Послы G7 обсудили с главой НБУ поддержку Украины и важность корпоративного управления в госбанках
20:03
OPINION
Мафиозная триада. Для победы над Россией нужно уничтожить ФСБ – ГРУ — СВР
19:53
ЧМ-2022: Бразилия победила Швейцарию и вышла в 1/8 финала
19:46
Обновлено
Оккупанты повредили ракетным ударом насосную станцию, которая подает питьевую воду в Николаев
19:40
Группа Metallica выпустила сингл Lux Æterna и анонсировала новый альбом 72 Seasons
19:28
ООН
Освобожденный Херсон посетила делегация ООН
19:26
Порошенко на MSNBC: если ВСУ получат снаряды от Boeing, они будут еще эффективнее уничтожать российские склады и командные пункты
19:17
Россияне запретили части работников вход на территорию ЗАЭС, - Генштаб
19:15
Российские войска за сутки обстреляли не меньше пяти регионов Украины, преимущественно из артиллерии
19:03
Все партнеры должны предложить Украине то, что ей нужно для защиты, - президент Румынии
18:46
Подразделение оккупантов на Луганщине за неделю потеряло до 70% личного состава, - Генштаб
18:42
Ярослав Качинский
Нет гарантии, что Германия будет сбивать ракеты РФ, лучше отдать Patriot Украине, - Качиньский
18:12
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Российский "суд" лишает крымских татар свободы на 13-14 лет, их всех "судят" как террористов, - глава меджлиса Чубаров
18:02
OPINION
Лучшее украинское произведение о Голодоморе - документальный фильм "Живые" Сергея Буковского
18:00
"Очередная попытка поссорить с Украиной": в МИД Польши опровергли фейк о "референдуме" по присоединению западных областей
17:56
В Украину из Румынии импортировали электроэнергию в тестовом режиме
17:54
Россия отложила переговоры с США о контроле над ядерным оружием
17:48
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Ракеты дальностью 800 км позволили бы сэкономить на генераторах, - Данилов
17:44
Немедленно рассмотреть законопроект, который вернет государству храмы, подчиненные УПЦ МП: петиция набрала 25 тыс. голосов за три дня
17:25
Замглавы МИД Польши призвал использовать замороженные активы РФ для финпомощи Украине
17:17
В Херсоне выявили работников оккупационного "СИЗО", где пытали украинцев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV