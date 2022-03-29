В РФ из-за санкций срывается выполнение оборонного заказа, - украинская разведка
Россияне неспособны продолжать производство вооружений из-за роста цен на сырье, материалы и комплектующие
Об этом сообщает ГУР МО, передает Еспресо. TV.
"В РФ срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, находящихся на грани срыва из-за санкционного давления. Как следует из требования начальника управления военных представителей МО РФ, поступившей в оборонные предприятия государства оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие", – говорится в сообщении.
Разведчики отмечают, что в последние десятилетия военное производство и "перевооружение" армии РФ стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. Без этой возможности продолжать производство современного оружия (ракет, танков, самолетов) стало фактически невозможным.
"На сегодняшний день ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод КАМАЗ. Современные модели, выпускаемые заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Сейчас там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими", - подытоживают в ГУР МО.
- Напомним, украинские разведчики рассекретили имена и паспортные данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе.
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